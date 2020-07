Pierluigi Diaco si commuove in diretta. Nella puntata di Io e Te del 24 luglio ospite è Red Canzian che ricorda Mia Martini. Pierluigi Diaco, dopo una prima chiacchiareta, ne approfitta per esortare il pubblico di Raiuno a non rivolgere mai agli altri “le accuse” che furono rivolte alla grande Mimì.

“Ho amato molto Mimì perché era una persona meravigliosa. Durante Papapveri e paperi, il programma televisivo che presentavano Pippo Baudo e Giancarlo Magalli e avevo un ricordo amaro di quel finale di puntata“, racconta Red Canzian ricordando la puntata del programma di cui fu protagonista insieme ad altri artisti tra cui proprio Mia Martini. “Ho rivisto quel video ed è esattamente andata come ricordavo. Alla fine, siamo tutti fuori per cantare e avviene naturalmente un allontanamento da Mimì. L’unico perchè io e lei siamo stati molto legati e molto amici, ho cantato abbracciato a lei e lei mi ha detto: vieni almeno tu”, racconta ancora Red Canzian. Continua dopo la foto



















Dopo aver ascoltato il racconto di Red Canzian su Mia Martini, Pierluigi Diaco si rivolge al pubblico. “L’infamia di cui è stata destinataria è la peggiore che si possa ricevere ed è l’infamia da cui non ci si può difendere. Io lo voglio dire guardando dritto negli occhi di chi ci sta guardando in questo momento. Non vi permettete mai, non ci permettiamo mai di dire a qualcuno quello che è stato detto a Mia Martini”. Continua dopo la foto















E riprende: “E’ un’infamia incredibile, è un’infamia che uccide la dignità dell’altro. Non lo facciamo mai e se sentite qualcosa del genere nel vostro gruppo di amici, nel vostro gruppo di conoscenti, incazzatevi e difendete la persona che è destinataria di un’infamia come questa”, afferma Diaco. “Lei l’hanno uccisa così ed era talmente delusa che rinunciava all’amore per paura di soffrire. Aveva talmente paura di essere felice per quello che le stavano facendo che anche l’amore le faceva paura e quindi preferiva fermarlo prima che accadesse”, conclude Red Canzian. Continua dopo la foto











Di recente Pierluigi Diaco aveva fatto una rivelazione su Maria De Filippi. Nella puntata di oggi di Io e Te, invece, il conduttore ha ammesso alcuni dubbi legati al proprio futuro in televisione. Conversando con Red Canzian ha detto: “Se avrò un nuovo spazio, qui finisco il 4 settembre e non so dove sarò destinato, mi farà piacere ospitarti di nuovo”.

