Barbara D’Urso continua a imperversare sui social. La conduttrice, non riesce proprio a staccarsi dai fan che continua a aggiornare costantemente. L’ultimo scatto la vede ricevere un bacio… sul collo da un cagnolino. Ovviamente sono stati tantissimi i ‘mi piace’ e i commenti che la foto di Barbara d’Urso ha ricevuto anche da parte di personaggi famosi. Tra questi spicca il commento di Monica Setta, in passato spesse volte sua ospite, che le ha scritto: “Sei stupenda!”. Continua dopo la foto

Tempo di vacanze, ma non per molto ancora: Barbara d’Urso (che ieri ha postato un’altra foto particolare) a breve tornerà infatti al lavoro per la preparazione delle nuove edizioni delle sue trasmissioni. Rimane, nel frattempo, il mistero sull’ammiratore che qualche giorno fa le ha mandato un mazzo di rose rosse… Continua dopo la foto



















A proposito di lavoro, Carmelita ha già fatto sapere che è pronta a ritornare in tv con tutti i suoi programmi e a intrattenere e informare il pubblico di Canale 5. Lo ha fatto sapere con un annuncio in cui, tra l’altro, si è mostrata in forma smagliante. Con il sottofondo di una canzone estiva, la conduttrice tanto amata e odiata prepara le valigie per tornare in studio e le magliette e i vestiti si trasformano in uno schermo che mostra tutte le trasmissioni che andranno in onda a settembre: Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live – Non è La D’Urso. Continua dopo la foto















Nel trolley non mancano alcuni elementi che caratterizzano i suoi show, come la busta shock, che spesso contiene esclusive e rivelazioni che lasciano i telespettatori a bocca aperta (o almeno così le piace dire), e la famosa macchina della verità che arriva dall’Alabama. Nello spot Barbara D’Urso si mostra in costume e, a 63 anni compiuti, il suo fisico perfetto non passa inosservato. Continua dopo la foto









Visualizza questo post su Instagram Bacetto 😍 #love #colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 23 Lug 2020 alle ore 11:38 PDT



Ma a settembre mancano ancora diverse settimane e Carmelita ne approfitta per rilassarsi in vacanza. Dopo le foto dell’aperitivo sulla spiaggia e immersa nel mare in bikini, sempre “col cuore”, eccola incendiare Instagram con un nuovo scatto in cui ha deciso di mostrarsi senza la parte superiore del costume.

