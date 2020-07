“Tutto finto”. La ‘bomba’ esplode a Temptation Island: la soffiata su Antonella Elia e Pietro arriva proprio da ‘lei’ (che la sa lunga)

Antonella Elia e Pietro Delle Piane, e se fosse una grande messa in scena? Il dubbio inizia a correre veloce in rete. Nelle orecchie del pubblico di Temptation Island la pulce viene messa proprio da Karina Cascella, che sappiamo avere una particolare influenza sulle opinioni dei telespettatori italiani. L’opinionista storce il naso e fiuta un possibile imbroglio.

Venire a conoscenza di un tradimento fa male. È già accaduto durante la puntata del reality show, quando Pietro Delle Piane ha ammesso di non aver resistito al fascino della giovane tentatrice di Velletri, Beatrice De Masi. La 27enne sembra aver fatto cadere in trappola il compagno di Antonella Elia, che una volta appreso tutto è caduta in un profondo sconforto.



















È già il quarto, il falò che ha dato modo ai concorrenti di mettere in luce quanto accaduto sull'isola. Antonella Elia ha assistito alla confessione del compagno, che ha ammesso a Lorenzo Amoruso, di aver baciato Beatrice. Una zona d'ombra di cui Delle Piane andava cercando disperatamente conferma tra i compagni in gara, in grado di tenere il 'tradimento' lontano dalle luce dei riflettori e soprattutto dagli occhi della compagna.















Il quesito sorge spontaneo, infatti perchè chiedere questo genere di informazioni proprio a microfoni aperti? Karina Cascella solleva il dubbio sul proprio profilo Instagram, lasciando che a confrontarsi fossero i telespettatori sparsi tra i suoi fan: "C'è, secondo me, una possibilità che si siano messi d'accordo". Ma anche nella reazione di Antonella qualcosa sembra non tornare.









Una reazione ‘strana’ quella di Antonella, che oltre a dimostrarsi fin troppo razionale, sembra non aver lasciato scendere neanche lacrime sincere. Secondo Karina i due si sarebbero messi d’accordo per questioni di visibilità. L’opinione pubblica sembra dividersi sull’argomento e per alcuni quello di Pietro potrebbe persino essere il tentativo di ‘vendicarsi’ dopo le affermazioni di Elia sul suo ex fidanzato.

