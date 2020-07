Un mese e mazzo al ritorno di Uomini e Donne. Il programma di Maria De Filippi infatti è pronto a tornare in onda dal prossimo 14 settembre. Quello che succederà non è dato sapere, al momento gli occhi sono puntati tutti sul trono over e sull’eventuale presenza in studio di Gemma Galgani. La dama infatti, uscita dallo studio lo scorso mese di giugno con Nicola Vivarelli sembrerebbe prossima a una rottura.

Niente di più facile quindi che a settembre la vedremo di nuovo in studio più combattiva che mai. Ma in queste ore la fanpage instagram Uominiedonneclassicoeover ha fatto un’interessante rivelazione sul prossimo tronista del trono classico. DLa fanpage, parlando su instagram con una follower che ha dichiarato che sarebbe stata davvero felice di vedere Alessandro Basciano insieme a Valeria di Temptation Island, ha replicato: “Già…Peccato che Alessandro lo vedremo presto sul trono…”. Continua dopo la foto



















A quel punto un’altra follower della fanpage instagram Uominiedonneclassicoeover ha chiesto conferma se davvero Alessandro Basciano sarà il nuovo tronista del Trono Classico di Uomini e Donne. E a quel punto l’informatissima fanpage ha tenuto a precisare: “In riferimento alla storia precedente…Per me sì…Alessandro Basciano sarà tronista di Uomini e Donne…Poi ovviamente lo sapremo per certo quando la cosa sarà ormai ufficiale…” Continua dopo la foto















Insomma pare che Alessandro Basciano, sul quale Deianira ha espresso diverse perplessità, dopo aver conquistato tutti i telespettatori prima come corteggiatore di Uomini e Donne e poi come tentatore a Temptation Island 2020, sia uno dei candidati maggiori per prendersi il trono. Alessandro Basciano è noto al pubblico di Uomini e Donne. Tutti ricorderanno Alessandro nelle vesti di corteggiatore di Giulia Quattrociocche. Continua dopo la foto











Non è stato scelto, ma il corteggiatore, classe 1989, ha saputo lasciare il segno nel pubblico italiano. Originario di Genova, l’imprenditore 30enne ama il sushi e i tatuaggi: un uccello, una corona e un teschio, al momento, sembrano bastare per delineare un carattere dinamico, ma anche sensibile e pronto a rischiare. Alessandro è anche molto unito alla sua famiglia, nato e cresciuto accanto a validi esempi femminili che continuano a essere presenti nella sua vita, la madre Giovanna e sua sorella Giorgia Nicole, che abbiamo potuto vedere come modella a Ciao Darwin. Da non crederci,ma Alessandro è anche papà del piccolo Nicolò, nato nel 2016 dalla relazione con Clementina Deriu

Ti potrebbe interessare: Non c’è edizione senza ‘Amore Amaro’ di Gigi Finizio: ecco perché è la canzone cult di Temtpation Island