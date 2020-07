Non c’è edizione senza ‘Amore Amaro’ di Gigi Finizio: ecco perché è la canzone cult di Temtpation Island

Temptation Island, anche la musica ha la sua importanza. Il reality show è seguito da un vastissimo pubblico. L’apprezzamento è dato anche dalla cura e l’attenzione per i dettagli da parte della redazione. Anche la musica crea la narrazione giusta per accompagnare le dinamiche che riguardano le diverse coppie in gara e in molti si domandano il motivo per cui la scelta cade in particolare su uno di questi sottofondi.

Le musiche vengono curate e selezionate da Fabrizio Baglio, ovvero lo story editor del programma. Di recente, Baglio è stato intervistato da Uomini e Donne Magazine, dove ha raccontato quando la musica sia un elemento fondamentale per accompagnare i momenti più significativi che segnano le varie emozioni in campo. (Continua a leggere dopo la foto).



















L’attenzione di tutti cade inesorabilmente sul brano Amore amaro di Gigi Finizio. La canzone è stata appositamente scelta da Baglio e viene spiegata da lui stesso. Al pubblico è sempre bene regalare le giuste emozioni: “È una canzone che per me rappresenta un momento tipico che spesso una coppia può attraversare, forse per questo anche dai protagonisti viene ‘chiamata in causa’ molto spesso”. (Continua a leggere dopo la foto).















Un vero e proprio cult del programma, la canzone narra di tutte le emozioni che toccano i concorrenti. Ma al primo posto, sempre lei, ovvero la sigla: Love The Way You Lie. Il brano è cantato e interpretato da una coppia rinomata del genere rap e pop, ovvero Eminem e Rihanna. Un ricordo significativo per Baglio? Sicuramente quello del momento finale del falò di Annamaria e Antonio. E anche in questo caso, un brano di eccellenza. (Continua a leggere dopo le foto).









Non poteva che esserci lui a cantare dell’amore, il cantante napoletano apprezzato proprio per saper mettere in musica tutto quello che riguarda la dimensione sentimentale e le sue variopinte sfaccettature. E a breve si avrà modo di ascoltare anche Stella di mare di Lucio Dalla, la canzone preferita da Baglio con cui sicuramente sarà reso indelebile un altro significativo momento.

