Dopo un periodo di lontananza dalla tv Anna Falchi è tornata a veleggiare con il vento in poppa. L’attrice e modella di origine svizzere si trova infatti perfettamente a suo agio nella nuova veste di conduttrice che la Rai le ha affidato per il periodo estivo. Un’avventura piena di responsabilità e per certi versi nuova che sta affrontando con la solita voglia di fare.

Un periodo affollato di novità per Anna Falchi che si è raccontata in una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Vero. E in questa occasione la popolare conduttrice di C’è tempo per… su Rai1 ha parlato anche del suo compagno di viaggio in questa nuova avventura televisiva, Beppe Convertini, cogliendo l’occasione per svelare un interessante retroscena. Di cosa si tratta? In pratica pare che Beppe Convertini e Anna Falchi, già diversi anni fa, si sarebbero fatti una promessa: “Ci eravamo ripromessi spesso di lavorare insieme sul piccolo schermo e, finalmente, l’occasione è arrivata…”. Continua dopo la foto



















Successivamente la donna ha anche rivelato di essere davvero felice di tenere compagnia in questi mesi estivi il pubblico a casa, soprattutto quello della terza età. Anna Falchi, sempre in questa intervista rilasciata sull’ultimo numero del magazine Vero, ha poi espresso la sua opinione su Beppe Convertini. E su quest’ultimo le lodi si sono sprecate: “Sono molto felice di queste prime settimane con lui a C’è tempo per…“ La donna, su quest’ultimo, ha poi rivelato di ritenerlo assolutamente un gentleman e un compagno di lavoro generoso. Continua dopo la foto















“E’ un gentleman, è un compagno di lavoro generoso, affidabile e cordiale…” E molto probabilmente anche grazie a questo loro grande feeling che C’è tempo per… continua ad essere premiato dagli ascolti. Difatti il programma condotto da Beppe Convertini e Anna Falchi, la quale pare condurrà presto un altro show, continua a vincere sulla concorrenza. Continua dopo la foto

















Sul finire di questa lunga intervista rilasciata a Vero, Anna Falchi ha poi dichiarato di considerare C’è tempo per… su Rai1 una sorta di atto d’amore nei confronti dei telespettatori più anziani: “Abbiamo definito questo programma un atto d’amore nei confronti del terzo tempo della vita…” La conduttrice di C’è tempo per… ha poi chiosato: “Qui gli anziani sono i protagonisti di vicende quanto mai positive…”

Ti potrebbe interessare: “Ve lo devo dire”. Tina Cipollari e le voci di ritorno con Kikò Nalli. Parla lui e sorprende tutti