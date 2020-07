Una settimana fa a Temptation Island andava in scena il falò di Ciavy e Valeria. Falò anticipato e finito male: era stato lui a chiedere un confronto anticipato dopo aver visto la fidanzata avvicinarsi e baciare il tentatore Alessandro Basciano. Ma la loro storia, per ammissione di entrambi, era destinata a finire già da molto.

Il pr aveva ammesso di non essere più innamorato della compagna da anni mentre Valeria, pur credendo di essere profondamente innamorata del fidanzato, si è resa conto che la loro relazione non avrebbe meritato di essere ancora trascinata. Entrambi, quindi, hanno deciso di lasciarsi. Temptation Island è ancora in corso, dunque la produzione non ha ancora trasmesso quanto è accaduto dopo tra Valeria e il single, ma e lui a chiarire oggi che, a parte un forte affetto, la loro relazione non è proseguita.



















Alessandro Basciano e Valeria Liberati non hanno lasciato Temptation Island 2020 insieme. A chiarirlo è il tentatore in un'intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine cui racconta che, a parte un grande affetto, non sarebbe scattato nulla. Ma sul bacio che avevano provato a nascondere alle telecamere, invece, il tentatore che aveva consigliato "Se ti chiedono, nega" ha deciso di dire la verità.















"Mi ero accorto di quanto fosse preoccupata di quale immagine di lei potesse venire fuori nel caso in cui si fosse lasciata andare e volevo proteggerla da questo – ha spiegato Alessandro – Aveva mille paranoie, ma era giusto che facesse quello che si sentiva di fare. Credo si sia comportata in modo coerente, soprattutto a fronte di un rapporto che dall'altra parte di era totalmente consumato. Valeria è una bravissima ragazza".











Ma non è scattato nulla: “È nato un bell’affetto e, di qualsiasi cosa dovesse avere bisogno, io ci sarò – ha continuato il tentatore – Dopo una rottura simile, per esperienza, credo che nessuno sia davvero pronto a intraprendere un’altra relazione perché finirebbe per trascinarsi dei fantasmi del passato. Lei mi ha fatto rivivere tanti ricordi e io spero di essere stato all’altezza del suo percorso. Voglio che Valeria ritrovi la sua felicità. Per me c’è voluto tanto tempo per reimbarcare a camminare da solo e avere un equilibrio”.

