Manila Nazzaro “regina di Temptation Island”: cosa è successo mentre consolava Antonella Elia

Non è stata una serata facile per Antonella Elia. La quarta puntata di Temptation Island ha visto protagonista proprio la showgirl, che è rimasta molto delusa dall’atteggiamento e dalle parole del suo compagno, Pietro Delle Piane. Già durante il pinnetto Antonella ha ascoltato frasi durissime nei suoi confronti.

“Quando io le dico che sono triste perché mi manca mio figlio proprio non mi capisce – dice Pietro – È egoista, tipico di chi non ha figli. Anzi mi ha proprio detto ‘Se sei malinconico è meglio se non torni’. Quello che non capisco è che una come lei, con il passato che ha avuto lei perdendo i genitori, possibile non capisca?”. Ma il momento peggiore per lei è arrivato durante il falò, quando Filippi Bisciglia le ha mostrato un filmato choc. (Continua dopo la foto)



















Seduta sul tronco, Antonella Elia ha scoperto che il suo fidanzato ha baciato una delle single al villaggio e ha poi raccontato tutto a Lorenzo Amoruso. Niente immagini, ma si insinua il dubbio che sia successo qualcosa di più. E Antonella era incredula al racconto del fidanzato e alla confessione: “L’ho baciata”. Completamente pietrificata, ha sbottato: “Mi fa schifo!”. A consolarla subito Manila Nazzaro. (Continua dopo la foto)















La ex Miss Italia, che a Temptation vuole mettere alla prova il suo rapporto con Lorenzo Amoruso, ancora una volta ha spiccato tra le concorrenti di questa edizione per la sua gentilezza ma anche per i suoi valori di donna, madre e fidanzata. E dopo averla vista tirare su il morale all’amica Antonella Elia, soprattutto dopo una frase in particolare, il popolo dei social l’ha incoronata regina. (Continua dopo foto e post)









CHI È LA REGINA DELL’IS MORUS RELAIS E PERCHÉ PROPRIO MANILA NAZZARO? #temptationisland pic.twitter.com/VHDQK2LP69 — (@laviecmnt) July 23, 2020

Applausi infiniti per Manila “NOI DOBBIAMO ANCHE ESSERE LIBERE DI DIRE DI NO.” Non è che se diciamo di no alle cose che vogliono loro allora devono sentirsi in diritto di umiliarci. Gli uomini non devono mai sentirsi liberi di poterci umiliare #TemptationIsland — TheBaldiQueen (@paolabaldi_oo) July 23, 2020



Nel dettaglio, la Elia, provata e in lacrime, ha provato a giustificare il tradimento del fidanzato con la single Beatrice: “Ma forse Pietro ha fatto così perché ho detto che non l’avrei mai sposato, si sta dando alla pazza gioia”. Ma Manila l’ha bloccata con fermezza: “No Antonella! Adesso basta, noi dobbiamo essere libere di dire di no a quello che vogliono e loro non possono sentirsi liberi di umiliarci”. Dopo quelle parole, Twitter è praticamente esploso: applausi su applausi per la Nazzaro.

