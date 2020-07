“La pipì”. La vita in diretta estate: ennesima gaffe di Sandra Milo: la conduttrice in studio senza parole

Una delle rivelazioni di “La vita in diretta estate”, in onda ogni pomeriggio su Rai Uno, è la strepitosa coppia di mamma e figlia: Sandra Milo e Debora Ergas, ribattezzate “Occhi di gatto”. L’attrice, che è sbarcata anche su Instagram tra amarcord strepitosi e video divertenti tra cui l’indovina Amuchina, ha conquistato ancora una volta i telespettatori con la sua dolcezza e un pizzico di ironia, spalleggiata dalla figlia. Le due sono state promosse inviate speciali in coppia e girano l’Italia per conto della trasmissione, in cerca di curiosità.

Una delle tappe di Sandra Milo e Debora Ergas è stata a San Pietro Avellana, in provincia di Isernia, per una degustazione speciale di prodotti locali. Improvvisamente però la conduttrice Andrea Delogu si è imbarazzata perché si è accorta che proprio vicino alle due inviate speciali c'era un cane da tartufo che stava facendo i suoi bisognini. "Ma fa pipi!" ha esclamato tra il divertimento generale la Delogu.



















Solo qualche giorno prima Sandra Milo aveva fatto un'altra disastrosa gaffe hot alla Vita in Diretta. L'attrice e la figlia Debora Ergas, inviate speciali della Vita in Diretta Estate, si erano collegate con i conduttori Marcello Masi e Andrea Delogu direttamente da un campo di angurie. Raccontandone il percorso, dalla semina al raccolto.















Proprio parlando della nascita del frutto, Sandro Milo ha detto: "Sapete come nasce il cocomero? All'inizio ci sono due fiori, il fiore maschio e il fiore femmina. Il fiore maschio…". A quel punto, Andrea Delogu, divertita e incredula, esclama: "Stai attenta…". Ma Sandra Milo, con la sua proverbiale spontaneità, ha proseguito: "Il fiore maschio insemina quello femmina e il fiore femmina poi fa nascere il frutto. È solo la cocomera che lo fa nascere".











Risate in studio. La domanda sorge sempre spontanea: ma è davvero necessaria la presenza di Sandra Milo in Rai? Cioè la domanda è: con tutti i professionisti che ci sono, dobbiamo per forza accontentarci di chi dice “cocomera”?

