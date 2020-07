Sono ricominciate le registrazioni di Tu sì que vales, il programma che andrà in onda in autunno su Canale 5 con una nuova, scoppiettante edizione. La data precisa del ritorno in tv non è ancora stata resa nota, ma in una recente intervista su Radio Deejay, Gerry Scotti ha parlato proprio di questo.

Le sue parole le riporta SuperGuida TV: "Coronavirus permettendo, stiamo già lavorando a quella del 2020, che i telespettatori vedranno dall'autunno di quest'anno in poi". Di certo c'è che conduttori e giuria sono stati confermati. Dunque ritroveremo sul palco Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni a guidare la trasmissione e la giuria formata dai mitici Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e dalla padrona di casa Maria De Filippi. La giuria popolare, invece, è sempre presieduta da Sabrina Ferilli.



















Belen, che è super attiva sui social, tiene aggiornati i fan anche sul programma di Canale 5 attraverso le stories di Instagram. In questi giorni si divide tra Ibiza, dove è solita trascorrere l'estate in compagnia del figlio Santiago e degli amici (a quanto pare è stata anche raggiunta dalla nuova fiamma, Gianmaria Antinolfi), e Roma e quando è impegnata con le registrazioni mostra spesso momenti del dietro le quinte.















Per la gioia dei suoi follower, spesso dà anche anticipazioni sugli outfit che indosserà in puntata. Come qualche giorno fa, quando ha lasciato tutti a bocca aperta con un abito giallo scollatissimo. Ora invece si è concentrata sui protagonisti di Tu sì que vales. Tra le sue Storie, ecco spuntare Sabrina Ferilli in camerino, poi Alessio Sakara e anche Gerry Scotti dietro le quinte.











Ma quando Belen ha inquadrato Gerry si è visto benissimo che ha un grosso tutore alla gamba e cammina con le stampelle. Il conduttore, che è amatissimo anche per il suo senso dell’umorismo, per salutare il popolo di Instagram ha esclamato: “In gamba!”. Nessun accenno su quanto gli è accaduto e di sicuro dopo quella Storia Belen sarà stata bersagliata dai commenti dei fan per saperne di più. Per ora, però, non è arrivato alcun aggiornamento sulle condizioni di salute di Gerry.

