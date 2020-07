Temptation Island: i fan di Antonella Elia cambiano la pagina wikipedia di Pietro delle Piane che diventa “Pietro ho fatto un figlio”. Il tradimento di Pietro nei confronti di Antonella Elia non è andato proprio giù al pubblico di Temptation Island che ha architettato un divertente “vendetta”. Il magico mondo dei social continua a riservare divertenti sorprese, per qualche minuto la pagina Wikipedia di Pietro delle Piane è stata presa d’assalto dai fan di Temptation Island e Antonella Elia e cambiata in “Pietro ho fatto un figlio”.

Durante la quarta puntata Pietro ha ammesso di aver baciato la single Beatrice e durante una confessione sul suo rapporto con Antonella Elia ha ribadito più volte il suo essere padre "Io ho fatto un figlio, Antonella non ha niente". Frasi che non sono andate giù al pubblico dei social che ha preso d'assalto la pagina Wikipedia dell'attore romano, cambiandola e aggiornandola in tempo reale e in modo estremamente ironico.



















Ora la pagina originale è stata ripristinata ma non abbastanza velocemente, perchè gli screenshot stanno facendo il giro del web. Un falò terrificante per Antonella Elia a Temptation Island 2020. Antonella è stata chiamata nel Pinnettu e ha visto delle immagini in cui Pietro ha parlato del figlio. Ancora una volta ha detto che Antonella non avendo figli non può capire certe cose: parole che hanno ferito fortemente la Elia.















Ormai sappiamo che il non essere diventata madre è un tasto molto dolente per lei. Ma pare che Pietro non si faccia molti problemi a toccarlo. Poi ha anche parlato delle critiche che riceve sui social a causa della Elia, critiche a cui lui non risponde.











Sembrava innamoratissimo, invece ha tirato fuori le unghie insomma. Sfogandosi con le altre fidanzate nel villaggio, Antonella ha detto di essere in un certo senso contenta di ciò che vede perché riuscirà così a capire chi è davvero Pietro. Ma anche lui poi è stato chiamato nel Pinnettu, dove ha visto la fidanzata parlare dei loro problemi di coppia. E qui è successo tutto. Dopodiché Wikipedia.

