Un falò terrificante per Antonella Elia a Temptation Island 2020. Il suo fidanzato Pietro ha fatto arrivare un video che la showgirl mai si sarebbe aspettata. Ma prima di mostrare la “batosta” che ha preso la Elia, come l’ha definita Filippo Bisciglia, abbiamo visto come sono arrivati a quel punto. Antonella è stata chiamata nel Pinnettu e ha visto delle immagini in cui Pietro ha parlato del figlio. Ancora una volta ha detto che Antonella non avendo figli non può capire certe cose: parole che hanno ferito fortemente la Elia.

Ormai sappiamo che il non essere diventata madre è un tasto molto dolente per lei. Ma pare che Pietro non si faccia molti problemi a toccarlo. Poi ha anche parlato delle critiche che riceve sui social a causa della Elia, critiche a cui lui non risponde. Sembrava innamoratissimo, invece ha tirato fuori le unghie insomma. Sfogandosi con le altre fidanzate nel villaggio, Antonella ha detto di essere in un certo senso contenta di ciò che vede perché riuscirà così a capire chi è davvero Pietro. Ma anche lui poi è stato chiamato nel Pinnettu, dove ha visto la fidanzata parlare dei loro problemi di coppia. (Continua a leggere dopo la foto)



















Pietro vorrebbe sposarsi a quanto pare, ma lei non è d’accordo, e poi la gelosia. E ancora una volta è saltato fuori Fabiano, già argomento di discussione nelle scorse puntate. Siamo così arrivati al falò, dove Antonella è rimasta sconvolta da ciò che ha sentito durante la cena fuori di Pietro e la tentatrice Beatrice. A lei Pietro ha rivelato una debolezza di Antonella, la paura di non essere ricordata da nessuno. In poche parole, non avere una famiglia che in casi estremi la ricorderebbe con affetto e nostalgia. Poi ha detto di volerla sposare perché è innamorato, semmai è lei che sposandolo creerebbe ciò che ha sempre desiderato. Lui ha già un figlio ed è già appagato, lei no: questo ha aggiunto. Ancora frasi molto forti, insomma. (Continua a leggere dopo la foto)























La Elia si è sentita molto ferita e offesa da ciò che ha sentito, ma ad attenderla c’era un secondo video. Decisamente più forte. Pietro e le single Ilaria e Beatrice hanno eluso le telecamere. Non vedendo nulla ma sentendo soltanto, Antonella ha iniziato a domandarsi cosa stesse succedendo. Si udivano risate: “Come se lui le toccasse”, ha detto la Elia. A tarda serata Pietro ha confessato a Lorenzo: “L’ho baciata”. Amoruso sembrava stordito da questa confidenza e poi hanno continuato a parlare in codice. “Stai tranquillo, sono ormoni”, ha detto poi Lorenzo invitando l’amico a resettare e non andare avanti. Forse con la single che ha baciato. Pietro ha chiesto poi a Lorenzo se secondo lui il posto era tranquillo, insomma se sarebbe venuto fuori o è riuscito a farlo di nascosto. (Continua a leggere dopo la foto)



Lorenzo ha risposto in modo negativo, per cui Pietro ha iniziato a capire che sarebbe venuto fuori il bacio. “Mamma mia, che disastro”, ha aggiunto Delle Piane. Filippo aveva in realtà un terzo video per lei, ma la Elia ha preferito non vedere. Il falò si è interrotto per un po’, le fidanzate sono tornate nel villaggio per permettere ad Antonella di smaltire ciò che aveva visto. E mentre camminavano la Elia si è abbandonata in lacrime nelle braccia di Manila. “Che disgusto. Mai più mi metto con un uomo, che schifo. Meglio non si avvicini più a casa mia”, ha poi detto. Poi ha chiesto alla produzione di rivedere i video appena visti al falò, per avere tutto ancora più chiaro.

