Arriverà a settembre la terza stagione della serie tv Baby, ispirata ai fatti di cronaca che riguardavano il giro di prostituzione minorile nel quartiere Parioli di Roma avvenuto qualche anno fa. E affronterà il momento più difficile: la scoperta della verità e il processo. Ogni personaggio, a partire da Chiara e Ludovica ovviamente, deve fare i conti con le proprie responsabilità.

I genitori sembrano non capire bene quello che sta succedendo e non sanno come aiutare i propri figli. I ragazzi sono chiusi nei propri segreti e sempre più lontani dalle loro famiglie. Proprio ora che avrebbero bisogno del loro supporto, non riescono a fidarsi. La nuova stagione, sempre su Netflix, ritrova il cast di attori dei primi due capitoli. Benedetta Porcaroli (Chiara), Alice Pagani (Ludovica), Riccardo Mandolini (Damiano), Brando Pacitto (Fabio), Mirko Trovato (Brando), Lorenzo Zurzolo (Niccolò), Isabella Ferrari (Simonetta) e Claudia Pandolfi (Monica).



















Oltre a loro, Denise Capezza (Natalia), Chabeli Sastre Gonzalez (Camilla), Giuseppe Maggio (Fiore), Massimo Poggio (Arturo), Tommaso Ragno (Fedeli), Galatea Ranzi (Elsa), Max Tortora (Roberto) e Thomas Trabacchi (Tommaso). Ma ci sono anche delle novità come la figlia di Asia Argento e Morgan, Anna Lou Castoldi (Aurora), Antonio Orlando (Pietro) e Ludovico Succio (Alessandro).















La figlia di Asia Argento e Morgan debutta in televisione con Baby 3 e c'è molta attesa per la sua prima apparizione come attrice. La giovane Castoldi aveva recitato di recente nel corto Ælektra, diretto ed interpretato da sua madre Asia per la collezione d'alta moda autunno/inverno 2020/2021 di Antonio Grimaldi, disponibile su Youtube. Nata dal matrimonio tra Asia Argento e Morgan, la splendida Anna si mostra del tutto disinvolta di fronte alle telecamere.









Dopo essere stata criticata e segnalata alle autorità per aver imbrattato gli autobus a Roma e essersene vantata sul social, la ragazza ribelle di 20 anni ha chiesto scusa in un lungo post. Anna è nata il 20 giugno 2001 a Lugano, in Svizzera. Anna ha due fratelli, Nicola Giovanni Civetta, nato dalla relazione tra Asia Argento e Nicola Civetta, e Lara Castoldi, seconda figlia di Morgan e della compagna Jessica Mazzoli.

