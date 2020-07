“Cosa facciamo durante il Tg1”. Uno Mattina Estate, il fuori onda di Barbara Capponi e Alessandro Baracchini

È iniziata da un mese la versione estiva di ‘Uno Mattina’. Lo storico programma in onda la mattina su Rai Uno è andato in pausa dopo la lunga ed intensa stagione con Valentina Bisti e Roberto Poletti che hanno passato il testimone ai nuovi conduttori Alessandro Baracchini e Barbara Capponi.

Baracchini lavora in Rai dal 1996 ed è stato uno degli ideatori di RaiNews24, dove figura ancora come uno dei principali conduttori. Dichiaratamente omosessuale, è stato il primo giornalista italiano a renderlo noto in diretta televisiva, nel corso del collegamento di Rai News 24 con la trasmissione radiofonica Un giorno da pecora del 14 giugno 2012. La dichiarazione ha avuto risonanza su varie testate nazionali. Per RaiNews24 è stato Caporedattore della redazione Esteri dal 2015 fino al 2019. In precedenza, ha condotto il telegiornale ed alcune rubriche di approfondimento, tra le quali Giro di boa e Con il tempo che corre. (Continua a leggere dopo la foto)



















Gli ambiti di cui si è occupato nel corso della sua carriera sono quelli legati all’attualità italiana ed estera, con particolare riguardo alla politica internazionale e alle tematiche sociali. Nel giugno 2019 è tornato sempre su RaiNews24 a condurre in video il programma della fascia meridiana.

Accanto al giornalista Barbara Capponi, anche lei giornalista, e volto del telegiornale di Rai Uno. Nata a Fermo, nelle Marche, il 13 gennaio 1968, nel 2011 Barbara Capponi partecipa, in coppia con il ballerino Samuel Peron, a Ballando con le stelle 7 come concorrente. Nel 2013 debutta come conduttrice in Estate in diretta (in onda dal 3 giugno al 6 settembre su Rai Uno. al fianco di Marco Liorni. Dal 13 al 20 dicembre 2019 sostituisce Valentina Bisti alla conduzione di Unomattina. (Continua a leggere dopo la foto)















In onda da quasi un mese con ‘Uno Mattina estate’, i due conduttori hanno pubblicato un video fuori onda per mostrare ai telespettatori cosa succede mentre va in onda il telegiornale di Rai Uno. “Eccoci qui, durante un’altra pausa per il TG1: vi facciamo vedere la nostra posizione definita “totem””, spiega nel filmato il giornalista. “Ecco Barbara” dice ancora inquadrando la collega. (Continua a leggere dopo la foto)









“Totem è uno di questi maxischermi. Uno di questi schermi viene proprio identificato come totem” spiega mentre nello schermo vengono proiettate alcune immagini live del mare. “Io e Barbara, intanto, dobbiamo sempre mantenere la distanza di sicurezza qui in studio. Non abbiamo le mascherine in studio, quindi dobbiamo stare ad almeno due metri l’uno dall’altra”.

“È lui che non vuole…”. Caterina Balivo, le voci di crisi col marito Guido. E lei è costretta a parlare