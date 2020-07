“È cattivo!”. Giancarlo Magalli, un affondo senza precedenti. L’attacco arriva da un volto noto della tv

Il conduttore televisivo Giancarlo Magalli è ancora sotto attacco. A criticarlo in maniera pesante è nuovamente Marcello Cirillo, che ha rilasciato un’intervista bomba al settimanale ‘Nuovo’. Qualche settimana fa, il padrone di casa de ‘I Fatti Vostri’ ha ironizzato a ‘DavideMaggio.it’, domandandosi il perché l’uomo non stia lavorando più. A distanza di un po’ di tempo, Cirillo ha deciso di rompere il silenzio e di fornire un proprio giudizio sul presentatore Rai, tutt’altro che lusinghiero.

Il cantante e attore teatrale ha dunque affermato: “Lui è cattivo non solo nei nostri confronti, ma anche con se stesso. Questa battuta se la poteva risparmiare: da quando non lavoro con lui ho fatto Pechino Express, Quelli che il calcio e ho anche un’accademia musicale”. Non sono mancate ulteriori stoccate nei confronti di Magalli, considerato dunque non un’ottima persona. Le sue parole fanno discutere e chissà se Giancarlo replicherà ancora a queste battutine. (Continua dopo la foto)



















Cirillo ha aggiunto: “Forse pensa che si lavori solo a I Fatti Vostri”. Il settimanale di gossip gli ha successivamente domandato una sua opinione molto sincera sull’ironia di Magalli. Marcello a quel punto ha risposto: “Per amore della battuta è capace di fare del male anche a sua madre. Una volta sua mamma è stata ospite in trasmissione. Visto che le tremavano le mani senza farsi problemi ha detto in diretta: ‘La mia mamma può suonare le maracas'”. E non è finita qui. (Continua dopo la foto)















Questo il consiglio dello showman a Magalli: “Vorrei semplicemente dirgli di essere più sereno con se stesso, perché la vita non è solo andare in onda a I Fatti Vostri”. La pace sembra davvero lontanissima, infatti l’astio tra i due è più vivo che mai. Le critiche nei confronti del conduttore tv sono pesantissime e, tenuto conto delle parole riservate nei suoi confronti, sicuramente Giancarlo non starà in silenzio. Non resta che aspettare le sue prossime mosse per capire come finirà. (Continua dopo la foto)









Su Adriana Volpe, Giancarlo Magalli ha replicato alle accuse: “Se sei così fenomenale, perché sei finita su una rete minore?”. Poche ore fa, il post furioso della conduttrice di Ogni Mattina nei confronti dell’ex collega di lavoro. Nel frattempo, anche Marcello Cirillo avrebbe rilasciato dichiarazioni al vetriolo su Magalli affermando che Demo Morselli sarebbe stato fatto fuori dai Fatti Vostri. “Trovatemi una persona – dice Cirillo – che non ha mai litigato con Magalli”.

