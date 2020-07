Felicissimo risveglio per Marco Liorni: la notizia lo riempie di gioia. E chissà se se lo aspettava…

Ascolti Tv stellari per Marco Liorni nella giornata di mercoledì 22 luglio 2020 Reazione a Catena ha ha fotto boom. Risulta essere lui il più amato dagli italiani, con il suo quiz in onda tutte le sere su Rai 1, intrattenimento e non solo, tanta cultura e una conduzione magistrale da parte del conduttore Marco Liorni. Con il quiz Reazione a Catena in onda nel preserale su Rai 1, Marco Liorni fa oltre 3,3 milioni (23,7%), risultando il più visto della serata.

Un risultato davvero scoppiettante per quello che risulta essere il presentatore più amato d’Italia. Marco Liorni già da bambino aveva un sogno nel cassetto, quello di entrare a far parte del mondo dello spettacolo, un sogno realizzatissimo dato che ad oggi è un conduttore televisivo, radiofonico e autore per la tv. Già dal 1996 Marco Liorni incarna uno dei volti più noti del piccolo schermo italiano, iniziando da inviato per Verissimo ed in seguito anche da presentatore. (Continua dopo le foto)

































Da lì in poi, prendere il via per Liorni non è mai stato così semplice. Reduce dagli ascolti stellari della giornata di ieri, mercoledì 22 luglio, Marco Liorni ha stabilito un successo che in pochi possono vantare: aver superato in share il fantomatico SuperQuark condotto dall’altrettanto fantomatico Piero Angela. “Da piccolo mettevo un soldatino davanti a un libro aperto (che era la scena), sotto a una lampadina (che era un riflettore) e costringevo mio fratello (che era il regista) a giocare con me”. Ha spiegato con queste parole al magazine Grazia il suo sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo. Marco Liorni è nato a Roma il 6 agosto 1965 sotto il segno del Leone. Dopo aver intrapreso un percorso di studi classici, ha iniziato presto a specializzarsi come conduttore radiofonico e televisivo. (Continua dopo le foto)









Ad oggi Marco Liorni può dirsi di essere entrato a far parte dell’eden dei presentatori italiani, e anche il pubblico se ne è accorto, premiandolo infatti con un boom di ascolti per il suo quiz Reazione a Catena. Ha mosso primi passi presentando trasmissioni per alcune radio locali, fino a giungere ad una delle più famose stazioni italiane, RDS. Ha militato anche su Sky, prima di affermarsi in Rai ed iniziare un lungo e fedele rapporto con il suo pubblico, che lo ama fino al punto di appassionarsi alla sua conduzione facendogli superare in ascolti la pietra miliare presentata da Piero Angela, SuperQuark. Attualmente il suo sogno da bambino si può dire che sia stato egregiamente raggiungo, bravo Marco!

