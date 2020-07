Antonella Clerici, la ‘soffiata’ su Elisa Isoardi e la Rai. La verità della conduttrice

Antonella Clerici ed Elisa Isoardi. Nonostante le due conduttrici non lo abbiano mai ammesso, pare che tra le due ci sia una rivalità piuttosto accesa. Tutto è iniziato quando al timone de ‘La prova del cuoco’ è arrivata Elisa Isoardi. La conduttrice piemontese è arrivata in Rai per condurre ‘La prova del cuoco’ e da allora le voci di una rivalità tra le due si è fatta sempre più insistente.

C'è da dire che negli ultimi mesi le due si sono sempre affrontate in maniera elegante: Antonella aveva detto la sua sul calo di ascolti del programma, ma esonerando la Isoardi da eventuali responsabilità ed Elisa a sua volta, l'aveva ringraziata per i consigli ribadendo di vederla come un punto di riferimento.



















Ora La Prova del Cuoco ha chiuso i battenti e nella prossima stagione la Clerici prende il posto della Isoardi riappropriandosi della sua storica fascia. E proprio a questo proposito Antonellina era stata accusata di aver rubato il lavoro alla collega. In un'intervista rilasciata a Oggi la Clerici ha tenuto a precisare che la cancellazione de La Prova del Cuoco non è coincisa con la decisione di realizzare una nuova trasmissione al suo posto e che quindi non era tra i progetti della Rai quello di licenziare la Isoardi per reintegrare lei.















"Io da tempo avevo in mente questo programma, che voleva essere una cosa piccolina, fatta appunto da qui – ha confessato durante l'intervista alla rivista Oggi –. Poi la Rai ha deciso di chiudere la Prova del cuoco e mi ha chiesto insistentemente di occupare quella fascia".









“La mia è stata davvero un’eredità pesante per lei”, ha detto Antonella spiegando che Elisa Isoardi non ha nessuna responsabilità per la chiusura dello storico programma Rai. La conduttrice è certa che a Elisa verrà affidato un programma su misura per lei.

