Alessandro Borghese è uno chef molto famoso, soprattutto grazie al programma televisivo 4 ristoranti. Il suo talento, la sua energia, la sua simpatia e il suo carisma da anni hanno infatti trovato posto anche sul piccolo schermo. D’altronde lo spettacolo ha sempre fatto parte della sua vita visto che è il figlio della celebre attrice Barbara Bouchet, mentre suo padre invece era l’imprenditore napoletano Luigi Borghese.

Il format che conduce con successo da parecchie stagioni vede 4 ristoratori scontrarsi su alcuni tipi di cucina specifica: quella di mare, quella di laguna, di montagna. Oppure la gara è concentrata su un alimento specifico e caratteristico del luogo. Ricordiamo le puntate sul bollito, il tartufo e il vino. Una sfida a tutti gli effetti in cui anche i telespettatori assistono a 4 cene dove poi i proprietari dei ristoranti avversari valutano la location, il conto, il menù e il servizio.



















Alla fine, la somma dei loro voti e di quelli di Alessandro Borghese eleggono il vincitore. E, come ripete sempre il conduttore, il suo giudizio può confermare o ribaltare il risultato finale. La domanda che il suo affezionato pubblico si fa da mesi: ci sarà o no una stagione? Si pensava che i nuovi episodi fossero in bilico per via dell'emergenza sanitaria, ma ora arrivano importanti novità.















È stato proprio Alessandro Borghese, che come molti volti noti è particolarmente attivo sui social network, ad aver dato il grande annuncio. Tra i tanti selfie e le foto al mare, in vacanza, pubblicati in questi giorni il mitico Alessandro ha condiviso uno scatto già di per sé inequivocabile: si è immortalato accanto al famosissimo furgone di 4 Ristoranti.











“Non vi basta mai! E #Ale4Ristoranti vuole darvene ancora! Preparatevi sta arrivando la nuova stagione!”, la didascalia che accompagna il post. I suoi fan, neanche a dirlo, sono letteralmente impazziti di gioia alla notizia e tra i commenti lo hanno tempestato di domande. Ma a quanto pare Borghese non può dare molte informazioni quindi ha suggerito a tutti di rimanere sintonizzati per saperne di più.

