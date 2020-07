Enzo Paolo Turchi, la confessione in diretta su Carmen Russo. Non l’aveva mai fatta prima

Nella puntata odierna di ‘C’è tempo per’ sono stati ospiti in collegamento Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo. Marito e moglie si sono presentati con ben quattro cuccioli, visto che loro amano alla follia gli animali a quattro zampe. Hanno presentato in diretta televisiva quelli più grandi di età, dicendo: “Ovunque andiamo noi portiamo quelli più anzianotti che hanno bisogno di tenerezza e di medicine e che devono stare con noi. Ne abbiamo 15-16 in totale a casa”, hanno confessato.

Ma durante la trasmissione tv c'è stato spazio anche per un siparietto esilarante, con protagonista proprio l'uomo. Una dichiarazione simpatica nei confronti della moglie che ha divertito tutti i presenti e i telespettatori. Soffermandosi comunque sempre sui cani, i due ballerini hanno aggiunto: "Abbiamo salvato tanti cani in situazioni difficili". E sui maltrattamenti subiti da molti di loro: "Queste persone non stanno bene, non è davvero possibile fare una cosa del genere".



















Davanti ai conduttori Beppe Convertini e Anna Falchi, lei ha dichiarato a proposito del coniuge: "Io sono più pratica, bisogna compensarsi. Enzo è tenerissimo, ma quando è al lavoro altro che tenerone". Poi inevitabilmente si è parlato del loro grande amore, la figlia Maria: "Il suo arrivo è stato un momento inaspettato, avevamo perso le speranze. Abbiamo toccato il cielo con un dito. Quando l'abbiamo vista le lacrime, per due giorni non ho dormito, il più grande successo della nostra vita".















Ma tornando a parlare dell'episodio di cui si è reso protagonista Turchi, discutendo sulla tematica dell'abbandono ha affermato: "Io sono molto tenerone, Carmen mi voleva abbandonare. Ogni tanto mi dice: vai via!". Ovviamente queste sue dichiarazioni sono state del tutto scherzose, visto che il loro legame è da considerare ormai indissolubile. L'amore della coppia era già fortissimo, poi la nascita della piccola Maria ha rafforzato i rapporti ancora di più, rendendoli solidissimi.









Recentemente Carmen Russo aveva manifestato preoccupazione per la situazione economica: “Siamo stati i primi a fermarci e oggi nessuno parla più di noi”. Secondo il suo parere, il Governo dovrebbe agire con ancora maggiore determinazione e donare somme di denaro a fondo perduto a tutti quei professionisti che versano in condizioni di grave difficoltà. Dunque, supportare fattivamente tutti coloro che gravitano nel mondo dello spettacolo.

