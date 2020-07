Iva Zanicchi è una furia, il suo duro sfogo con Pierluigi Diaco non ha precedenti

Puntata ad alta tensione quella di ‘Io e Te’, andata in onda oggi, mercoledì 22 luglio. Ospite di Pierluigi Diaco è stata la cantante Iva Zanicchi, che senza peli sulla lingua si è scagliata contro la kermesse musicale più importante d’Italia. Ebbene sì, la donna ha manifestato tutto il suo nervosismo per la scelta da parte del Festival di Sanremo di non invitarla più. Nella sua carriera artistica è riuscita a vincerlo per ben due volte, ma ora è completamente esclusa dal palco dell’Ariston.

Ha proposto la stessa canzone in due occasioni, ma è stata rifiutata e dunque non ha avuto la possibilità di esibirsi. Secondo quanto riferito dall’artista, la sua esclusione sarebbe dovuta al fatto che lei ha una visione politica diversa dal consueto. Durante la conversazione con il conduttore Rai, è dunque letteralmente esplosa puntando il dito contro il Festival. Le sue parole sono destinate a far rumore e chissà se gli stessi vertici della televisione pubblica italiana non vorranno prendere posizione. (Continua dopo la foto)



















Il suo intervento è cominciato così: “State tranquilli! Io a Sanremo non ci voglio più venire”. Uno sfogo durissimo della Zanicchi, la quale non ha per nulla digerito le decisioni passate prese ai suoi danni. Avrebbe voluto almeno prendere parte a Sanremo in veste di concorrente, ma non le è stata concessa la chance. Non ha però espresso giudizi negativi nei confronti dell’attuale direttore artistico del Festival, Amadeus, anche se non ci saranno possibilità nemmeno nel 2021. (Continua dopo la foto)















Sul presentatore Amedeo Sebastiani ha quindi detto: “Lui è una persona molto carina, ma no, non ho il brano”. Al termine delle sue considerazioni sulla kermesse musicale, Iva Zanicchi ha dichiarato ancora: “Prendete pure tutte le sgallettate che volete, la mia voce non la sentirete più a Sanremo”. Una decisione netta assunta da lei, che però fa capire quanto sia rimasta delusa in questi anni. Pierluigi Diaco ha avuto non poche difficoltà dunque a far placare gli animi della cantante. (Continua dopo la foto)









Qualche giorno fa Iva ha vissuto una disavventura. La pioggia e la grandine hanno colto tutti di sorpresa. Il risultato? Il cortile davanti il garage dell’abitazione totalmente allagato: “Incredibile quanta acqua e grandine! Ecco la situazione davanti al mio garage”, e aggiunge: “Anche da voi brutto tempo? Un bacio a tutti”. La Zanicchi viene immortalata mentre prova a liberare l’area dall’acqua.

Barbara D’Urso, “troppo caldo”. E fa ‘sparire’ il pezzo sopra del bikini: foto