“È da anni…”. Elisabetta Gregoraci, quella voce non si ferma mai. E lei è costretta a parlare

Elisabetta Gregoraci, il suo nome sembra essere in lista già da diverso tempo. Le indiscrezioni corrono alla velocità della luce, soprattutto quando si fa il nome della splendida ex moglie di Flavio Briatore. Elisabetta Gregoraci è riuscita a raccogliere un numero considerevole di fan e per la quinta edizione del Grande Fratello Vip il suo nome potrebbe trovarsi tra quelli degli altri concorrenti.

I preparativi procedono per il reality show condotto da Alfonso Signorini. Per la quinta edizione del Grande Fratello Vip tutto dovrà essere perfetto in vista del nuovo inizio previsto a partire dal mese settembre. È così che le indiscrezioni sono sempre all’ordine del giorno e quelle di oggi riguardano proprio Elisabetta Gregoraci, pronta al debutto in tv il 27 luglio. (Continua a leggere dopo la foto).



















L’ex moglie di Flavio Briatore sembra essere diventata gettonatissima. Non solo si vedrà alla guida del timone per la nuova edizione di Battiti Live in onda su Italia al fianco di Alan Palmieri, ma voci di corridoio la vedrebbero come una candidata concorrente al reality show condotto da Signorini. Ha parlato la Gregoraci in persona durante un’intervista rilasciata per Tv Sorrisi e Canzoni. (Continua a leggere dopo la foto).















“Che dire? Il mio nome lo fanno da anni…E pure stavolta…”. Corteggiata da diverso tempo, la Gregoraci non ha smentito le voci, ma non ha neanche confermato la sua partecipazione, forse perchè al momento è bene rivolgere il pensiero anche su altro: “Mi prendo qualche giorno per stare con mio figlio e poi forse andrò all’estero per uno spot pubblicitario”. (Continua a leggere dopo le foto).









Di certo i ritmi di Elisabetta non sono certamente ordinari. Il rischio di annoiarsi non c’è e gli impegni che seguiranno potranno decretare l’esito della proposta mossa da parte della redazione. Nel frattempo, però, il portale Dagospia ha già reso noto il due di picche dato al programma da Maddalena Corvaglia. Ma si sa che chi cerca, trova.

