“Come ti somiglia”. Manuela Arcuri torna alla ribalta e mostra a tutti il figlio Mattia

Manuela Arcuri è delle attrici italiane più apprezzate che ci siano, nota sia per la sua bravura nella recitazione che per il suo fascino. Da un po’ di tempo Manuela Arcuri è sparita dalla scena, e la dolce causa è il figlio Mattia, venuto al mondo nel 2014. Mattia è nato dall’amore tra Manuela e il suo attuale compagno, Giovanni Di Francesco.

Il figlio della Arcuri ha compiuto sei anni, ed è spesso e volentieri il soggetto degli scatti social della bellissima mamma. A causa del ritiro dalle scene, Manuela Arcuri è un po’ sparita dal radar del gossip, motivo per cui in tanti non sono a conoscenza dell’esistenza del suo grazioso figlio Mattia. Manuela è nata l’8 gennaio del 1977, sotto il segno del Capricorno, ha 43 anni e nel tempo il suo fascio e la sua bellezza non hanno fatto altro che acuirsi. La bella laziale è una vera e propria pantera: mora, alta 174 cm, curve mediterranee dalle movenze più sexy che ci siano in circolazione. (Continua dopo le foto)

































Insomma, è indubbiamente parte del gruppo delle donne Vip più belle d’Italia. Bella e non solo, Manuela Arcuri si è diplomata all‘Accademia D’Arte Drammatica Pietro Scharoff, a Roma. La sua carriera ha ricevuto il via quando lei era solo un’adolescente, dapprima tramite un avvio da modella, alla tenera età di 15 anni, in seguito imboccando la carriera di attrice. Il suo primo film è stato “Bagnomaria“, correva l’anno 2009. È principalmente nota per il suo ruolo nella fiction televisiva Carabinieri, 7 stagioni andate in onda su Canale5. La carismatica attrice si è legata al suo attuale compagno, Giovanni di Gianfrancesco, nel 2010, scegliendo di costruire la propria vita insieme a lui. Nel 2014, dopo che la storia si era ben consolidata, Manuela Arcuri è diventata mamma del bellissimo Mattia. (Continua dopo le foto)









Manuela ha confessato che rimanere incinta non è stato affatto facile, definendo quella fase come la più dura della propria vita. Un periodo davvero nero, in cui il suo istinto materno aveva prevalso su tutti gli altri aspetti. L’attrice ha rivelato di averci provato e riprovato per un anno. Un anno davvero doloroso, pieno di delusioni e tante lacrime, fino a quando non ha scoperto di essere incinta. Si pensa che ad oggi la famiglia composta da Manuela, Giovanni e Mattia, risieda a Roma, ma non se ne ha la certezza. Nonostante la Arcuri abbia rivelato una gran voglia di tornare nel mondo della recitazione, contemporaneamente punta ad allargare la famiglia perché essere madre è ciò che preferisce di più.

Diletta Leotta lavora da casa ma non rinuncia ai pezzi di lusso: quanto costano le sue ciabatte