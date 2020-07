Accanto a Benedetta Rossi c’è sempre il marito Marco Gentili. Filmaker della pagina e fidato compagno nella vita. Anche lui è di Altidona, lo stesso paese nelle Marche dove vive la famosa foodblogger. I due si sono conosciuti nel 1997 all’agriturismo gestito dai genitori di lei, dove c’era anche un piccolo maneggio. Lui, da giovanissimo, lo frequentava per cavalcare e galoppare.

“Non ci conoscevamo, nonostante non abitassimo lontano. Ci siamo conosciuti in occasione di una passeggiata. A primo incontro mi è rimasto un po’ antipatico, perché mi era sembrato spavaldo“, ha raccontato Benedetta in un’intervista. Nel 1998 è scoccata la scintilla. Sono andati a convivere quasi subito, 16 anni fa, insieme al randagio Nuvola. I due si sono sposati in spiaggia alle Hawaii il 19 novembre del 2009 senza parenti e amici. (Continua a leggere dopo la foto)



















“Non sapeva niente nessuno“, dicono loro. Dieci anni dopo, nel 2019, hanno rinnovato il rito. “La prima volta che ho cucinato per lui ero all’università – ha dichiarato la food blogger – Ho chiesto alle mie amiche di sloggiare per poter stare con lui, così abbiamo cenato insieme e gli ho cucinato una torta rustica, la trovavo davvero molto romantica!”. Benedetta Rossi condisce i suoi post con un ingrediente magico. Si chiama ironia e non c’è foto o video o storia che ne siano privi. (Continua a leggere dopo la foto)















È una che non ha paura di mostrare la ricrescita dei capelli, che si definisce con orgoglio “contadinotta”, che ride dei suoi vecchi look e delle prese in giro del marito Marco, che in queste ore ha svelato uno dei più grandi difetti della moglie. Con la solita ironia che li contraddistingue, Marco e Benedetta hanno risposto alle domande dei follower tramite l’opzione di Instagram. Tantissime le domande arrivate sull’account e tra queste ce n’era una a cui ha voluto rispondere proprio il marito di Benedetta. (Continua a leggere dopo la foto)









“Qual è il piatto che ti viene male?”, ha scritto una fan. “Il pesce, tu non sai cucinare il pesce!”, risponde Marco scatenando la reazione della moglie: “Sono un po’ più imbranata ma non è che non so cucinarlo”. Ma non è finita qui, perché alla richiesta di un follower di pubblicare più ricette di pesce, Marco continua a prendere in giro la moglie: “Non lo sa fare!”.

“È tutto finito”. Fabio Volo, la notizia corre veloce, la sua vita cambia di colpo: “Non c’è più niente da fare”