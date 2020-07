La vita in diretta Estate è una vera e propria manna dal cielo per la Rai: in linea di massima, facendo il punto della situazione dopo qualche settimana, la prova di Marcello Masi e Andrea Delogu alla conduzione de La vita in diretta Estate può dirsi ampiamente superata. Gli imprevisti, però, in un programma che fa della diretta la sua forza, sono sempre dietro l’angolo. Ne abbiamo avuto una testimonianza anche al termine della puntata di oggi, martedì 21 luglio.

Così, dopo la pubblicità che ogni giorno precede i saluti finali, Andrea Delogu e Marcello Masi hanno fatto ritorno nello studio di Rai1 da cui va in onda il programma con aria sorpresa, spettinati, lei addirittura senza scarpe. Il motivo? Sono stati loro stessi a spiegarlo: credevano che il collegamento non dovesse riprendere. Il conduttore, rivolgendosi ai telespettatori, si è scusato: "Ci siamo distratti perché… ci siamo sbagliati! Ogni tanto capita".



















Masi, al termine della puntata di oggi de La vita in diretta Estate, nel momento dei saluti ai telespettatori è riapparso sugli schermi di Rai1 senza giacca. Andrea Delogu, invece, aveva già tolto le scarpe e legato i capelli. Lui, quindi, si è scusato, spiegando a nome di entrambi di essersi sbagliato per distrazione. Lei, invece, si è giustificata dicendo: "Non ci avevano detto che si ricominciava".















C'è da dire che, dopo diverse puntate, i tempi della trasmissione dovrebbero essergli noti. Ma è estate, fa molto caldo, e inoltre un errore ogni tanto non fa che renderli più simpatici al loro pubblico. Sempre nella puntata di oggi de La vita in diretta Estate, Andrea Delogu ha provato imbarazzo.











Ha tranquillamente scherzato, invece, quando Marcello Masi, notando che si era tolta le scarpe credendo di non dover tornare in onda, riferendosi al tacco le ha chiesto:”Ma quanti centimetri sono? 27?”. E giù ridere come pazzi. Comunque c’è da dirlo: quei due sono forti e insieme sanno davvero molto bene come far divertire le persone a casa.

