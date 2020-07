Pechino Express, adesso è ufficiale: il destino del programma e di Costantino Della Gherardesca

Grandissima novità per quanto riguarda il reality show ‘Pechino Express’. Dopo le tantissime indiscrezioni su dove sarebbe stato trasmesso, adesso è arrivata la conferma definitiva. Gli affezionati telespettatori non lo vedranno più su Rai 2, bensì su Sky. Infatti, nel pomeriggio di oggi, martedì 21 luglio, è stato ufficializzato il palinsesto 2020-2021 di Sky, che ha annunciato tante trasmissioni e tra queste c’era anche questa. Era da otto anni che veniva mandato in onda sulla Rai.

Inoltre, il programma presentato da Costantino Della Gherardesca cambia anche nome: ora si chiamerà ‘Pekin Express’. Un grande colpo dell’emittente televisiva, che è riuscita ad accaparrarsi una trasmissione di tutto rispetto. Ma restano tantissimi dubbi proprio sulla conduzione. Non è infatti sicuro che Costantino venga confermato al timone. Non circola ancora nessuna informazione nemmeno su quali saranno i prossimi concorrenti che si sfideranno per vincere. (Continua dopo la foto)



















Vedremo comunque all’opera i vari personaggi famosi che dovranno confrontarsi con un percorso lungo e tortuoso. Si viaggerà come sempre per migliaia di chilometri in posti lontanissimi sia per quanto riguarda la geografia che la cultura. Dopo la comunicazione di Sky, l’hashtag di ‘Pechino Express’ è diventato subito tendenza su Twitter. Ma ci sono tante critiche sul fatto che non tutti sono abbonati a Sky e quindi rischiano di non potersi godere la prossima edizione. (Continua dopo la foto)















Per evitare di scontentare qualcuno, Sky potrebbe anche prendere un’altra decisione, ovvero trasmetterlo sul canale Tv8, che è fruibile gratuitamente. Nell’edizione 2020 hanno vinto Le Collegiali. Nicole Rossi e Jennifer Poni hanno sbaragliato un’agguerritissima concorrenza e hanno portato a casa la vittoria. Dopo essere sbocciate nella seconda parte del programma, le Collegiali si sono rivelate pericolose per i Wedding Planner e le altre coppie che puntavano alla vittoria. (Continua dopo la foto)









Le due coppie super finaliste hanno preparato una coreografia kpop e in palio c’erano cinque minuti di vantaggio sul passaggio successivo. Neanche a dirlo, a vincere sono stati Enzo e Caro e subito le coppie sono partite spedite verso l’ultimo tappeto rosso, dove le Collegiali hanno vinto. Nicole e Jennifer sono state poi raggiunte da tante persone che hanno festeggiato con loro. Enzo Miccio invece si è abbandonato a un pianto.

