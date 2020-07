Colpi di scena a raffica per Antonella Elia, negli ultimi giorni. L’ex concorrente del GF Vip 4 è una delle protagoniste dell’edizione attualmente in corso di Temptation Island. Con lei, il suo fidanzato Pietro Delle Piane. E, a quanto pare, nella puntata di giovedì 23 luglio ne vedremo delle belle: le anticipazioni sono davvero scoppiettanti.

Una nuova inaspettata ‘sorpresa’ è arrivata nelle ultime ore per la showgirl. Si tratta di una lettera di un suo ex, che conosciamo molto bene. Parliamo di Marco Senise, volto noto di Forum, con cui Antonella ha avuto un breve relazione. Una relazione che, però, lei ha definito un ‘errore’. Alla quale Senise risponde con una lettera – chiarimento quella di Senise che punta il dito contro la reazione della Elia che ha deciso di cancellare del tutto quel periodo di tempo trascorso insieme. Continua dopo la foto



















Parlando proprio della relazione fugace con la ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 e attualmente concorrente di Temptation Island 2020, ha scritto: “è stata una simpatica passione di gioventù che hai etichettato pubblicamente come un errore e mi piacerebbe proprio chiederti il perché…”. Nei mesi scorsi, infatti il conduttore aveva presenziato nel salotto televisivo di Live non è la D’Urso cercando proprio un confronto con la Elia che non ha mai dimostrato un particolare interesse nel chiarire con il suo ex. Continua dopo la foto



















“La verità è che sei una donna lunatica…” precisa Marco Senise che è stato etichettato dalla Antonellina come un errore del passato e di non essere interessata a parlare di questa cosa. Non solo, la Elia ha anche lasciato capire di non voler minimamente sentire il nome del suo ex. Allora Senise dalle pagine del settimanale Di Più si è domandato: “e se un giorno dovesse finire con Pietro, il tuo attuale fidanzato, anche lui verrà marchiato come un errore?”. Continua dopo la foto











La conduttrice televisiva, attualmente impegnata nell’ultima edizione di Temptation Island 2020, nel villaggio delle fidanzate si è lasciata scappare più volte il desiderio di sposare il fidanzato Pietro Delle Piane, ma Senise rimarca ancora la sua storia scrivendo “è stato un errore averti conosciuto? Per me no, e nemmeno per te… Comunque non ho risentimenti nei tuoi confronti…”. Chissà se la Elia deciderà di replicare alle parole del suo ex oppure lascerà cadere tutto in un silenzio stampa!

