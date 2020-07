Manuel Bortuzzo, il nuotatore torna a parlare: la confessione da Pierluigi Diaco

Un terribile episodio gli ha provocato gravi problemi a livello motorio, ma Manuel Bortuzzo non si è mai perso d’animo ed ha affrontato le difficoltà a testa altissima. Sul suo volto ci sono sempre sorrisi, a dimostrazione del fatto che nonostante tutto non si è mai completamente abbattuto. Il conduttore televisivo Marco Liorni lo ha poi voluto nella sua squadra di ‘Italia Sì’, dove si è messo in mostra. Oggi, martedì 21 luglio, si è invece concesso un’intervista alla trasmissione ‘Io e Te’.

Pierluigi Diaco gli ha fatto diverse domande ed è nuovamente tornato a soffermarsi su quel tragico fatto. Mentre era all'esterno di un pub insieme alla sua fidanzata, un proiettile lo ha colpito alla schiena causandogli la paralisi. A quel punto il padrone di casa gli ha chiesto se abbia mai pensato che qualcuno si sia approfittato della sua disgrazia, sfruttandogli l'immagine. L'ex nuotatore non ha fatto molti giri di parole ed ha confessato che c'è chi si è comportato non proprio bene.



















Bortuzzo ha quindi affermato: "Qualcuno ha sfruttato la mia immagine, ovviamente non Marco Liorni, ma finché si racconta qualcosa a fin di bene non ci sono problemi". Durante la sua ospitata ha manifestato grande calma ed una maturità eccezionale, nonostante abbia ancora solamente 21 anni. Diaco ha anche aggiunto che a sorprenderlo è il fatto che non si sia mai rivolto malamente nei confronti degli aggressori, non manifestando dunque un odio viscerale per loro.















Manuel ha detto in diretta televisiva: "Io sono questo, non so come faccio. Alle persone piace che non ci sia niente di montato". In conclusione di intervista, Pierluigi gli ha fatto una proposta ufficiale: la conduzione insieme di una delle puntate di 'Io e Te'. La risposta di Bortuzzo è stata assolutamente positiva, infatti ha accettato questo invito con enorme piacere. Inoltre, ha indicato al presentatore della Rai un nome di un ospite futuro: il cantante Ultimo.









Durante la sua discussione con Pierluigi Diaco, Manuel Bortuzzo ha confidato anche di aver avuto come punto di riferimento Filippo Magnini, suo vero e proprio idolo. I due si sentono molto spesso su WhatsApp. E proprio lo stesso Magnini gli ha fatto una sorpresa inviando un videomessaggio ed invitandolo in Sardegna. Tanta felicità nello sguardo di Manuel, che può continuare a sognare un futuro sempre più roseo.

