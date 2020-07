Dopo settimane difficili Lorella Cuccarini ha finalmente ritrovato il sorriso. La notizia del taglio dalla prossima stagione televisiva ha fatto parecchio male alle conduttrice che, per mesi, ha cercato di dare il meglio davanti alle telecamere de ‘La Vita in diretta’. Programma che, dopo l’addio di Lorella Cuccarini, Alberto Matano condurrà in solitaria non senza polemiche e strascichi.

Un passato che ora Lorella Cuccarini vuole buttarsi in fretta alle spalle rifugiandosi nell’abbraccio della famiglia. Lorella Cuccarini ha infatti condiviso sul suo profilo instagram una foto di molti anni fa mentre era circondata dai suoi quattro figli, nati tra il 1994 e il 2000, con questo commento “Sono molto affezionata a questo scatto: avevo appena finito un servizio fotografico con Gianmarco Chieregato. Subito dopo, il meraviglioso ‘assalto’ di Sara, Giovanni, Chiara e Giorgio. Poteva Gianmarco non documentarlo? Un’Onda d’Amore”. Continua dopo la foto



















Lorella Cuccarini non è la sola bocciata eccellente di questa stagione. La prima “bocciata” di lusso è sicuramente Elisa Isoardi: dopo la chiusura di “La prova del cuoco” che ha condotto per due anni e che è stata cancellata dal palinsesto di Rai 1, la bella conduttrice al momento sarà solo una delle ballerine di Ballando con le stelle. Continua dopo la foto















Si parla di un possibile programma nel day time di Rai uno, ma ancora non c’è nulla di certo. Domenica Ventura con Simona Ventura, che ha fatto sempre registrare ascolti bassissimi, al momento non è stata riconfermata in palinsesto e alla conduttrice non è stato assegnato alcun altro programma. Salvo Sottile perde la conduzione di Mi manda Raitre. A quanto pare non ci sono altri contenitori disponibili per il giornalista. Sottile farà il ritorno in Mediaset? Continua dopo la foto











Fuori dal giro anche a Pierluigi Diaco che perde la versione notturna di Io e te, che aveva per titolo Io e te di notte. Bocciata la sua conduzione o, meglio, il suo modo di condurre che, spesso sopra le righe, metterebbe in imbarazzo gli ospiti. Un esempio? Corinne Clery, che Diaco ha definito addirittura “bugiarda”.

Ti potrebbe interessare: Ballando con le stelle torna in tv ma niente sarà come prima. E il rischio caos è dietro l’angolo