Barbara D’Urso è sempre nell’occhio del ciclone. La conduttrice, che dopo una stagione intesa si sta godendo settimane di riposo, è stata aspramente criticata da un aspirante concorrente della prossima edizione del Grande Fratello. Nei giorni scorsi Barbara D’Urso era invece finita nel mirino degli haters per colpa di una foto in riva al mare.

Niente a cui Barbara D'Urso, costantemente sotto gli attacchi degli haters, non sia abituata a convivere. Tornando alle ultime, da un paio di giorni a questa parte circola sul social network Tik Tok un video di un aspirante concorrente del Grande Fratello, il quale pare abbia fatto le selezioni per entrare nella casa più spiata dagli italiani. Selezioni che sembra siano andate bene. Alla fine però pare che il tutto sia sfumato nel nulla. Cos'è successo? Il ragazzo ha rivelato di essere stato scartato dagli autori del GF di Barbara d'Urso per fare spazio alla mamma di Luigi Favoloso.



















"Fino a ieri ero un ufficiale concorrente del Grande Fratello di Barbara d'Urso…Ora vi rivelo quanto sia pilotato e falso questo reality!" Successivamente il giovane ha rivelato di essere stato contattato nella notte dalla redazione del reality: "Mi dicevano che mi avevano preso…E adesso no…Mi hanno detto che mi hanno scartato per lasciare spazio alla signora Loredana Favoloso…".















Il giovane concorrente scartato ai presunti casting del GF di Barbara d'Urso, sempre sulla mamma di Luigi Favoloso e sulla possibilità concreta che possa entrare nella casa più spiata dagli italiani, ha continuato a sfogarsi su Tik Tok, asserendo senza tanti peli sulla lingua: "Vi sembra corretto che mi abbiano scartato per lei? Io non sono un personaggio pubblico…Siccome la mamma di Luigi Favoloso è stata ospite da Barbara d'Urso hanno privilegiato lei…".











Il ragazzo però pare davvero essere una vera e propria furia. E dopo aver fatto questa rivelazione, ha anche aggiunto: "Prima non voleva andare…Adesso ha cambiato idea, Mediaset quindi ha detto sì…" Questo ragazzo ha poi concluso questo suo lungo sfogo su Tik Tok lanciando un hastag: "Hashtag falsa Barbara d'Urso…Tutti devono saperlo…". Tutta questa storia sarà vera? In effetti più di qualche persona si è posta il dubbio che possa essere tutto inventato. Difatti non è dato sapere se e quando tornerà in Tv il Grande Fratello. Inoltre non è neppure chiaro se alla conduzione ci sarà sempre Barbara d'Urso.

