“L’ha detto davvero?!”. Made in sud, Stefano De Martino imbarazzatissimo

Come sapete ieri sera è andata in onda l’ultima puntata di Made in Sud e, puntuale come un orologio svizzero, è giunta anche l’ultima ironica battuta del comico Peppe Iodice su Stefano De Martino e la sua chiacchierata vita sentimentale. Negli ultimi appuntamenti del programma di Rai Due, da quando il conduttore si è lasciato con Belen Rodriguez, Iodice ha sempre pungolato il 30enne partenopeo. Stavolta, oltre a menzionare la sua ex moglie si è anche riallacciato al gossip del momento che vorrebbe Stefano nuovamente in buoni rapporti con Emma Marrone, altra sua storica ex compagna.

Il danzatore campano, come nel suo solito stile, ha reagito alle parole di Peppe con un sorriso e con frasi di circostanza. “Io ho saputo che c’è stato un ritorno di fiamma, stai ricicciando nel passato. Tutti i colori stai facendo, pure il Marrone?” incalza Iodice, in riferimento alla cantante salentina Emma Marrone. “Ma non è vero…” si affretta a smentire De Martino sorridendo e stando al gioco. (Continua a leggere dopo la foto)



















Negli ultimi giorni la cronaca rosa ha parlato di un presunto riavvicinamento tra i due ex per via di alcuni ‘apprezzamenti’ social reciproci. Gossip, si diceva… Il comico di Made in Sud ha poi toccato il tasto Belen, sostenendo spassosamente di essere entrato in contatto con Veronica, la madre della modella argentina: “Mi ha chiamato ancora tua ex suocera ‘Immacolata’ Rodriguez”. “Cambia numero, dai retta a me”, la risposta di Stefano. (Continua a leggere dopo la foto)















Sono seguite altre due battute a cui il conduttore ha replicato sempre con garbo e riso. Ricordiamo che attualmente De Martino si trova a Napoli, proprio per via dell’impegno a Made in Sud mentre l’ex moglie è volata a Ibizia dove sta trascorrendo le vacanze in compagnia di alcuni amici e il figlio Santiago. Il 16 luglio 2020 la Rai ha svelato i palinsesti della prossima stagione televisiva. (Continua a leggere dopo la foto)











Nessuna traccia di Stefano De Martino e nemmeno di Made in Sud. Al momento, per il conduttore ed ex allievo di Amici di Maria De Filippi non è quindi stato pensato alcun impegno. Resta da capire se il campano non rientra più nei piani del servizio pubblico oppure se potrebbe aprirsi qualche scenario nei prossimi mesi. Si attendono aggiornamenti da Viale Mazzini.

