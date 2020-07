Un colpo che nessuno si aspettava a cominciare dalla diretta interessata: per Belen Rodriguez il ritorno in tv sarà a dir poco difficile. La conduttrice, che in queste settimane sta passando un periodo di relax accanto al nuovo compagno tornerà in autunno con l’edizione 2020 di Tu si que vales 2020. Le registrazioni della nuova edizione – in onda su Canale 5 in autunno – sono partite in questi giorni ma fino all’ultimo la presenza della soubrette argentina è stata in bilico.

Il motivo? Alcuni nuovi dettagli del contratto, come riporta in esclusiva Dagospia. Pare che Mediaset abbia deciso di rivedere i cachet di alcuni personaggi del mondo dello spettacolo. Tra questi anche quello dell'ex moglie di Stefano De Martino, diventata nel tempo uno dei volti di punta dell'azienda. Proprio per ragioni economiche le trattative tra la produzione del varietà del sabato sera e l'entourage della sud americana sono andate per le lunghe.



















Alla fine si è riusciti a trovare un accordo ma a svantaggio della Rodriguez: Belen è tornata al timone dello show ma con un compenso più basso rispetto agli altri anni. Al momento non ci è dato sapere i dettagli della cifra. Belen Rodriguez è dunque tornata a Tu si que vales con un cachet più basso. Ma questo sicuramente non sarà un problema per la 35enne, che resta uno dei personaggi televisivi più famosi e popolari in Italia.















Non solo, scrive Gossipblog.it, da qualche tempo Belen può fare affidamento anche sui guadagni da web influencer. Dopo aver conquistato il piccolo schermo e il mondo della moda la Rodriguez si è affermata pure su Instagram. Con quasi 10 milioni di follower Belen è praticamente corteggiata da brand e aziende di ogni tipo. Per il momento, però, la diretta interessata cerca di selezionare al meglio le sue collaborazioni e per questo offre la propria immagine solo a marchi e prodotti in linea con la sua persona.













Ancora una volta questa sarà un’estate tra lavoro e relax per Belen Rodriguez. La presentatrice Mediaset si dividerà tra le registrazioni di Tu si que vales e le vacanze a Ibiza. Belen è arrivata qualche giorno fa sull’isola spagnola in compagnia di alcuni amici e del figlio di sette anni Santiago.

