Nei giorni scorsi Pierluigi Diaco aveva sorpreso tutti attaccando alla cieca chi rema contro di lui. Nessun nome ma accuse tutt’altro che velate e zero voglia di fare sconti. Del resto il numeri gli stanno dando ragione, ‘Io e te’ sta raccogliendo successi su successi, merito della sua conduzione alla faccia dei modi scorbutici che secondo alcuni il timoniere avrebbe durante le dirette.

I modi di Pierluigi Diaco non sono certo sempre morbidi, ne sa qualcosa Katia Ricciarelli. Pierluigi Diaco ha letto una lettera di un ragazzo che non ha mai avuto rapporti intimi con nessuna donna e si sente in imbarazzo soprattutto quando è in compagnia dei suoi amici che invece esibiscono racconti improponibili. Katia Ricciarelli in imbarazzo ha tentato di dare una risposta sobria rispettando quella che è l’austera veste di Rai1. Continua dopo la foto



















“Vado un attimo in un’altra trasmissione. E’ difficile. Questo ragazzo mi mette in grande difficoltà perché queste cose non dovrei dirle in televisione, ma magari a quattr’occhi”. Non è stato facile per Katia Ricciarelli replicare alla lettera di un ragazzo in seria difficoltà con le donne. La regina della lirica, imbarazzata, ha usato un “vocabolario da Rai1” (per citare le parole di Pierluigi Diaco, che ridendo le ha anche consigliato di scatenarsi con la risposta). Continua dopo la foto



















E gli ha consigliato di prendersi un paio di amiche con cui parlare di questi problemi al fine di trovare una soluzione che lo renda felice e meno impegnato a rimuginare su ciò che ha di sbagliato. Dopo che Diaco le ha fatto notare che l’uomo deve essere passionale, Katia, a gesti, ha chiuso così il suo spazio sentimentale a Io e Te: “Ti consiglio di essere più deciso quando vedi una donna che ti piace”.

Continua dopo la foto











Pierluigi Diaco (bersaglio di una battuta di Monica Leofreddi la scorsa puntata) non ha potuto fare a meno di stuzzicare Katia Ricciarelli dicendole che “tu e l’autore Gianotti vi frequentate anche di domenica”, sentendosi rispondere “Noi ci telefoniamo a tutte le ore”. Ultimamente Katia Ricciarelli ha fatto una triste confessione dimostrando ancora una volta di saper camminare benissimo sul filo dell’ironia e dell’intimità.

Ti potrebbe interessare: “Risposta importante”. Vaccino coronavirus, arriva una buona notizia