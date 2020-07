“Cos’altro?”. Alberto Matano mai visto così, la foto al mare scatena i commenti: è lui la star dell’estate

Alberto Matano, il ritorno nella terra d’origine. Alle volte basta davvero poco per buttarsi alle spalle le tensioni. Momenti accesi e non certamente facili quelli trascorsi dall’ultima puntata de La vita in diretta. Rapporti con la collega Lorella Cuccarini che probabilmente non potranno tornare a essere più quelli di sempre, ma casa è sempre casa e Matano sa cosa può cancellare tutto.

Si torna a casa, per quanto non importa. Alberto Matano saluta la sua amata Calabria, dove stress e tensioni lavorativi assumono un altro peso, perdendolo quasi del tutto. E la cucina di casa è forse la prima più dolce carezza per l’anima. Un piatto semplice che riaccende ricordi piacevoli di luoghi, incontri, parenti a cui si è lasciata sempre una parte del proprio cuore. (Continua a leggere dopo la foto).



















Soverato, il nome della sua Itaca. Alberto Matano non può che abbandonarsi piacevolmente alle coccole di mamma, che stupisce il figlio prendendolo per la gola. Il conduttore scrive: “Mare e frittata di pasta di mamma. Cos’altro?”. Insomma, non sembra mancare assolutamente nulla e Alberto Matano inaugura così la sua meritata vacanza. (Continua a leggere dopo la foto).















Inutile precisare quanti commenti e like ha saputo raccogliere il post. ma tra tutti il commento della Marchesa D’Aragona, che ha augurato il meglio al caro amico di sempre: “Adoratissima estate amico mio”. Si è aggiunta, ma solo con il like, Monica Setta. Ricaricare le batterie è importante, in vista degli impegni che riprenderanno al solito ritmo dal prossimo settembre. (Continua a leggere dopo le foto e il post).









Infatti il 7 settembre sembra essere dietro l’angolo e la nuova edizione de La vita in diretta prevede di cambiare l’orario di inizio lavori. Alle 17.15 anziché alle 16.50, ma il conduttore no, quello non si cambia di certo.

