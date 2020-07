“Non sarò alla conduzione de Le Ragazze per la prossima stagione. Sono dispiaciuta e amareggiata. Credo in tutta onestà di aver fatto un buon lavoro nelle edizioni precedenti, prova ne sono l’aumento costante degli ascolti e gli attestati di stima di tanti giornalisti e commentatori televisivi”, Gloria Guida non nasconde la delusione e l’amarezza per la sua esclusione dai Palinsesti Rai della prossima stagione.

Gloria Guida è stata rimossa dalla conduzione del programma in onda su Rai3 e non far spazio a un nuovo volto televisivo, l’azienda ha semplicemente scelto di eliminare questo ruolo affidandosi solo al racconto esterno, un po’ come avvenuto nelle prime due edizioni in onda dal 2016. Sui social l’attrice, moglie di Johnny Dorelli, continua il suo sfogo. Continua dopo la foto



















“La direzione di Rai Tre ha deciso così e non accetto le ragioni economiche addotte, del tutto inconsistenti. Vedremo. Mi mancherà l’affetto dei miei affezionati. Non è dipeso da me”, ha concluso la Guida che aveva debuttato alla conduzione del programma il 28 dicembre 2018 ottenendo molti apprezzamenti dalla critica e sui social, dove qualcuno le riserva ancora oggi parole di sostegno. Continua dopo la foto















Le Ragazze, prodotto da Pesci Combattenti, racconta con stile documentaristico donne che sono state protagoniste di storie del secolo scorso, le ultime due edizioni sono state dedicate a quelle nate dagli anni 40 agli anni 90. La Guida attacca, pur senza citarlo, il nuovo direttore di Rai3 Franco Di Mare, finito già nei giorni scorsi nel mirino di Salvo Sottile, escluso da Mi Manda Rai3 per far spazio alla coppia formata da Federico Ruffo e Lidia Galeazzo. Continua dopo la foto











Gloria Guida è nata il 19 novembre 1955 a Merano. Da giovane ha iniziato lavorando come cantante.Ha scritto e cantante anche alcune colonne sonore dei suoi film. Il suo esordio nel mondo del cinema arriva nel 1974 con La Ragazzina. Nello stesso anno partecipa a La Minorenne. L’anno seguente è protagonista di diverse pellicole come: Quell’età maliziosa, Blue Jeans, La novizia, Peccati di gioventù, La liceale e il Gatto Mammone. Nella sua carriera ha realizzato decine di pellicole, molte delle quali hanno ottenuto un grandissimo successo facendola diventare una delle star del cinema nostrano. Nel 1991 ha deciso di ritirarsi dalle scene. Negli ultimi anni ha partecipato alla fiction Fratelli Benvenuti e al talent Io canto e Tale e quale show. Nel 2018 che fa il suo grande ritorno, con lo show Le Ragazze su Rai 3.

