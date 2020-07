Da qualche settimana di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si parla con il contagocce. Colpa della storia della sorella Belen che ha spinto tutto il clan argentino a tenere un basso profilo. Così sono passati sotto silenzio sia il nuovo fidanzamento di Jeramias sia le ultime sulla coppia che sembra più affiatata che mai, quanto a Belen, sembra intenzionata a vivere la sua nuova storia non troppo sotto i riflettori.

E poi c’è Stefano De Martino, al quale giornalmente viene attribuito un flirt da lui sempre categoricamente smentito. Ma tornando a Cecilia Rodriguez e Ignazio, stamani sono stati pluricitati nel corso di Ogni Mattina su Tv8. Nell’ultima parte della trasmissione Adriana Volpe, con i suoi tanti ospiti, ha voluto parlare dei gossip del momento. In questa circostanza la conduttrice di Ogni Mattina non ha fatto mistero di essere rimasta stupita dai desideri espressi da Ignazio Moser per il suo compleanno. Difatti il ragazzo ha dichiarato di volere un jet privato, una Lamborghini e una casa a Ibiza. Continua dopo la foto



















E su questi desideri Barbara Alberti, in collegamento dalla Puglia, ha subito fatto dell’ironia, asserendo:“Lui è famoso per essere figlio di suo padre Francesco Moser, Cecilia Rodriguez per essere sorella di Belen…Forse dovrebbero entrambi desiderare di avere una personalità loro…” L’opinionista e scrittrice Barbara Alberti, dopo aver lanciato una frecciata nemmeno troppo velata nei confronti di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, ha poi voluto esprimere seriamente una sua opinione su questi tre famosi desideri. Continua dopo la foto



















E su questa faccenda l’opinionista di Ogni Mattina non ha avuto dubbi sul fidanzato di Cecilia Rodriguez:“Almeno non si è dato delle arie da intellettuale come fanno tanti altri…” Michele Cucuzza, stamattina lì presente in studio, è invece rimasto senza parole, preferendo evitare di esprimere una sua opinione su Ignazio Moser, il quale è stato attaccato sui social qualche giorno fa. Continua dopo la foto

















Anche Adriana Volpe ha voluto esprimere la sua opinione sui famosi tre desideri espressi da Ignazio Moser per il suo compleanno, non facendo mistero di essere rimasta stupita perchè mai avrebbe pensato che avrebbe potuto fare simili dichiarazioni. Per tale ragione ha ipotizzato che Cecilia Rodriguez potrebbe non esserci rimasta troppo bene nell’apprendere che il suo fidanzato desidererebbe cose abbastanza frivole. Avrà ragione?

