“È deciso”. Cristina Parodi, dopo tante voci e problemi arriva la notizia. Finalmente positiva

Cristina Parodi, un anno di pausa e si dice pronta a ripartire. Lontana dal mondo dello spettacolo, ma non certamente dai riflettori, Cristina Parodi è pronta per tornare in Rai. Ci riprova, dopo l’amarezza provata negli studi di La Prima Volta e Domenica In e un anno preso per riflettere sul proprio futuro professionale. E in molti si chiedono se sarà un successo.

L'appuntamento è previsto per il 5 settembre su Rai5. Cristina Parodi presenterà la finale del Premio Campiello da piazza San Marco a Venezia. Prova così a mettere da parte le esperienze che hanno decisamente segnato la propria carriera. La conduttrice, infatti, ha dovuto prendere una pausa dopo un periodo molto difficile che ha seriamente rischiato di 'macchiare' la sua visibilità sul piccolo schermo.



















Contestata anche per alcune posizioni politiche, criticata in merito a questioni che esulavano quasi del tutto da un percorso televisivo e professionale, Cristina Parodi ha comunque accettato la sfida forse più impegnativa degli ultimi anni, ovvero quella di tornare a testa alta davanti alle telecamere, forte dell'affetto di un pubblico che non ha mai smesso di seguire le sue vicende, anche quelle più private.















Sposata con il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, Cristina Parodi ha dato prova di possedere una grande forza d'animo: "una roccia per lui", ha affermato di recente durante un'intervista, parlando del marito e del dramma vissuto negli ultimi mesi in seguito all'emergenza sanitaria. Una città che conosce da ben 25 anni, duramente colpita dal virus, che ha provato a raccontare in collegamento con note trasmissioni come Non è l'Arena, Tagadà, La Vita in Diretta.









Adesso un ritorno importante quello di Cristina Parodi sul piccolo schermo, per la conduzione di un premio letterario prestigioso e conosciuto dai più, che non aspettava altro che avere alla guida del timone il volto più giusto per essere rappresentato. E si dice desiderosa di tornare: “È una bellissima opportunità”. Non rimane che attendere di vedere Cristina tornare a splendere di luce propria.

