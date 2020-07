Anna Falchi e Beppe Convertini protagonisti nella mattinata di Rai 1. La coppia di conduttori, che da qualche settimana è al timone di ‘C’è tempo per…’ non perde, in verità, occasione per far parlare di sé. Per Anna Falchi una bella rivincita dopo l’ostracismo degli anni scorsi in cui sembrava aver definitivamente chiuso con il mondo delle tv. Il motivo era rimasto sempre un mistero.

E probabilmente rimarrà tale fino a quando Anna Falchi non deciderà di rompere il silenzio e fare chiarezza. Per ora l conduttrice non sembra intenzionata a farlo, troppo presa dalla nuova avventura che sta portando frutti. Nella punta di oggi Anna Falchi e Beppe Convertini si sono dedicati alle risate con moltissimi ospiti come Gigi & Ross, Jerry Calà, Cinzia Leone e Valentina Persia, dove si è riso molto, ma è capitata anche una piccola parentesi di lacrime.



















Anna Falchi si è commossa in seguito a un gesto del suo collega Beppe Convertini (oggi è il suo compleanno, e ha letto in diretta il biglietto che le ha scritto): "Mi viene da piangere. E' bello lavorare in coppia e noi siamo la conferma di questa cosa". All'inizio della puntata di oggi di C'è tempo per… ci sono stati dei problemi con gli rvm, tanto che Anna Falchi e Beppe Convertini si sono ritrovati a dover cantare Riderà di Little Tony.















E su questo ha scherzato il duo Gigi & Ross. Beppe Convertini, incassata la battuta, ha svelato:"Essendo una diretta abbiamo un leggero problema tecnico con tutti gli rvm, ho dovuto improvvisare. Penso che dovrò improvvisare anche tutti i prossimi che verranno perché non c'è n'è uno che parte. Siamo proprio a cavallo".

















Alla fine gli rvm sono partiti e la diretta è continuata anche con un momento di sincera commozione da parte di Anna Falchi, che ha chiuso dicendo: “Questa è tv verità”. Anche Anna Falchi ha scherzato con il duo di Rai2 Gigi & Ross dicendo “Ci dovete dare una mano”. La puntata odierna di C’è tempo per… (la scorsa settimana Valeria Marini ha fatto una confessione inaspettata) è continuata parlado di battute, risate e quant’altro grazie agli ospiti in collegamento e in studio.

