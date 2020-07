Cinema sotto choc, l’attore si è suicidato a 30 anni: trovato morto dal suo agente

L’attore giapponese Haruma Miura è stato trovato morto nel suo appartamento. Noto al pubblico per il ruolo di Eren nei film “L’attacco dei giganti”, l’attore aveva 30 anni e secondo la notizia diffusa dalla stampa giapponese e secondo alcune fonti internazionali – non confermate ufficialmente – si sarebbe suicidato impiccandosi.

L'agenzia Amuse, che si occupava delle pubbliche relazioni dell'attore e cantante, incalzata dai fan, ha rilasciato un comunicato che conferma la sua morte, non specificando però le cause del decesso: "Ci scusiamo con i fan e tutti gli interessati, ma stiamo ancora cercando di avere conferma dei dettagli della sua morte e condivideremo ulteriori informazioni quando disponibili".



















Secondo fonti del Japan Times, Haruma Miura è stato trovato morto dal suo agente, che si era preoccupato perché l'attore non si era recato a lavoro e non rispondeva al cellulare. Sul posto sono intervenuti gli operatori del pronto soccorso, il 30enne è stato trasportato in ospedale ma i medici hanno potuto solo constatarne il decesso. Haruma Miura era nato il 5 aprile 1990 ed aveva iniziato a recitare fin da bambino. Diplomato alla Horikoshi High School di Nakano, aveva cominciato giovanissimo prima con la moda e poi con cinema e televisione.















Il primo successo commerciale arriva con il film Koizora 2007 e l'anno dopo con Gokusen 3. Ottiene il ruolo di protagonista per "Blood Monday", il live action in doroma basato sull'omonimo manga e trasmesso per due stagioni. Miura ha partecipato anche a numerosi film come Crows Zero, Arrivare a te e ai due film de L'attacco dei Giganti (L'attacco dei giganti. Il film – Parte I: L'arco e la freccia e L'attacco dei giganti. Il film – Parte II: Le ali della libertà).









Ha doppiato l’antagonista di Capitan Harlock nel omonimo film d’animazione oltre ad essere di recente stato ospite della Mostra del Cinema di Venezia. Haruma Miura suonava la chitarra e aveva fatto parte di un gruppo di musica pop giapponese, i “Brash Brats”, il trio era molto popolare in patria ed aveva girato molti video musicali.

