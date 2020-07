Marco Cartasegna è stato uno dei tronisti più discussi della storia di Uomini e Donne. Laureato in Economia Aziendale e Management alla Bocconi, dopo il corso di Management in Digital Business conseguito a Madrid, lavora come modello e ragazzo immagine e partecipa alla fondazione di una start-up digitale che si occupa di comunicazione e social media.

Successivamente alla partecipazione al dating show Uomini e Donne dove appare interessato a Soleil Sorgè, che però gli preferisce Luca Onestini. Dopo l'uscita dal programma di Luca e Soleil, la scelta del bel tronista milanese, corteggiato anche dalla influencer Alice Fabbrica, ricade su Federica Benincà, ma la loro relazione ha vita breve. I due si lasciano e durante la partecipazione di Luca Onestini al Grande Fratello Vip, Chi pubblica le foto di Soleil insieme a Marco.



















I due, infatti, avevano iniziato a frequentarsi all’insaputa del fidanzato della Sorge, che in quel periodo si trovava all’interno della casa di Cinecittà. Onestini lascia Soleil e dopo il Grande Fratello si fidanzata con la concorrente Ivana Mrazova. Marco e Soleil si lasciano nel 2018 dichiarando di non essere più felici insieme.

Dopo l'esperienza a Uomini e Donne Marco è scomparso dal mondo della televisione e dello spettacolo e per dedicarsi al lavoro. Oggi l'ex tronista è un imprenditore affermato e sui social commenta spesso fatti di politica. Il suo interesse per questo settore l'ha portato a tenere un discorso in Parlamento a inizio anno. Il suo intervento, sponsorizzato dall'onorevole Federica Zanella, di Forza Italia, è stato incentrato sul cyberbullismo e la violenza online.















"Un onore essere invitato a parlare al Parlamento – ha scritto Marco, pubblicando una sua foto su Instagram -, soprattutto se su un tema così importante e che mi sta a cuore come la lotta al cyberbullismo e alla violenza online in generale. Grazie all'Onorevole Federica Zanella". Nei giorni scorsi Marco ha deciso di pubblicare una foto in cui si mostra ingrassato. L'ex tronista ha spiegato di aver preso due taglie ma di sentirsi molto meglio e ha lanciato un bel messaggio.









“Quest’anno ho come vissuto una seconda pubertà, arrivata puntuale con i 30 anni. Praticamente ho preso due taglie, non solo di panza, ma anche di spalle, braccia, cosce. – ha scritto – Qualcuno, molto di recente, mi ha detto che sto invecchiando male. Può darsi. Però sinceramente, io mi piaccio di più. Mi sento più a mio agio in questi 92kg, con un po’ di panzetta e con tanta consapevolezza in più. Auguro anche a voi di sbattervene un po’ di più le palle di quello che pensano gli altri. E poi con una mamma così, non credo potrò invecchiare troppo male”.

