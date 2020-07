Chiusa l’esperienza di ‘Vieni da me’ e in attesa di tornare in video Caterina Balivo si sta godendo qualche giorno di relax in compagnia della famiglia. La bella conduttrice è in fatti scesa a Favignana, un autentico paradiso terrestre in cui perdersi è tutt’altro che difficile. L’occasione però non era solo una vacanza ma il matrimonio della sorella Sarah celebrato poche ore fa.

Sarah Balivo infatti si è sposata con un architetto di nome Pietro e poco fa, la conduttrice ha pubblicato una foto degli sposi con questa simpatica dichiarazione: "E anche la mia Saretta si è spostata! Piero mi raccomando, trattamela sempre bene altrimenti ti mando GA e Cora a casa!". Sarah Balivo, oltre ad essere è un architetto con una grande passione per le scarpe. Sul piccolo schermo invece si è fatta conoscere nel 2018 quando in coppia con Sara Ventura ha partecipato all'adventure-game di Rai 2 Pechino Express, condotto anche in quell'edizione da Costantino Della Gherardesca.



















Sullo sposo invece si sa soltanto che si chiama Piero, che anche lui di professione fa l'architetto e che sul suo profilo instagram condivide simpatiche foto con l'attuale moglie. Oggi i due si sono sposati, i figli dell'ex conduttrice di Vieni da me, Cora e Guido Alberto hanno fatto i paggetti.















Caterina Balivo, che recentemente è finita nella bufera per una sua foto, ha condiviso su instagram la dedica alla sorella Sarah per il suo matrimonio con Pietro. Il post in poco tempo è stato sommerso di like e commenti, tra i tanti anche Elisabetta Gregoraci ha fatto gli auguri agli sposi così come la conduttrice di Linea Verde, Ingrid Muccitelli, che si è congratulata con la coppia. Sarah Balivo è nata ad Anversa il 26 aprile 1988 e grazie alla sua tenacia è riuscita a spianarsi la strada conquistando il suo successo personale.











Sul suo blog, 2 Biscotti nel tè si definisce «architetto e set designer per vocazione». Un diario di viaggio di una napoletana doc dove c’è di tutto, da consigli su dove andare, decori da realizzare, esperienze da vivere. «Mi ispiro a tutto ciò che è bon ton, ma in chiave moderna», ha detto parlando della sua finestra 2.0, fil rouge che segue anche nella realizzazione di sneakers, pumps, stivali etc. per la sua linea di scarpe Madame Cosette.

