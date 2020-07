Gemma Galgani, sa ciò che lascia ma non sa quel che trova. Senza dubbio la conoscenza con Nicola Vivarell richiede ancora il tempo necessario, ma nessuno sembra aver fretta. Chi, invece, sembra, aver colto la palla al balzo sembra essere proprio la celebre ‘nemica’ della dama torinese, ovvero Antonella Brini. La storia sembra ripetersi e infatti un ex corteggiatore della bella dama torinese sembra essere stato ‘rubato’.

Che tra Antonella Brini e Gemma Galgani non scorra buon sangue è dato certo. Le due si sono viste spesso al centro della polemica, non perdendo mai l'occasione giusta per battibeccare. Sicuramente in molti ricorderanno quando Gemma aveva iniziato a frequentare Jean Pierre Sanseverino. Tutto sembrava procedere per il meglio, fin quando è apparsa Antonella.



















È bastata una foto e un peluche per mandare su tutte le furie la dama torinese e dichiarare ufficialmente aperta la battaglia. Una 'ladra' di corteggiatori, Antonella, e sembra che di recente abbia colpito di nuovo nel segno. Pietro Fizzotti, ex corteggiatore della dama, sembra occupare un posto speciale nel cuore della Brini, anche se al momento a parlare di loro solo una foto e nulla di più. Anzi due.















Sia sul profilo di Antonella che su quello di Pietro, i due sembrano formare una coppia felice. Non mancano i sorrisi e neanche la complicità. Cosa aggiungere? Una conferma per far crollare ogni dubbio, aspetto non del tutto irrilevante che si lascerà attendere. Quel che rimane certo, fino ad ora, è che i due non perdono occasione per trascorrere del tempo insieme.









La foto sembra spazzare via ogni incertezza e se il dubbio permane una didascalia scritta dalla Brini andrebbe comunque a confermare che tra i due la sintonia non sembra mancare: “Questione di feeling” scrive Antonella. Al momento il feeling è l’unico aspetto che risulta essere stato confermato dalla Brini, su tutto il resto bisognerà attendere, e chissà se anche la dama torinese dirà qualcosa in merito.

