Temptation Island, Valeria rompe il silenzio. La reazione dopo l’addio a Ciavy e il ‘mistero’ Alessandro

La quarta puntata di Temptation Island è stata tutta fuochi e fiamme, in particolare per alcune delle coppie protagoniste: quella composta da Ciavy e Valeria. Lui ha chiesto il falò di confronto anticipato alla sua fidanzata dopo aver visto immagini per lui difficili da digerire e alla fine la coppia è uscita divisa.

"Ho capito che ora mi amo, che quello era un amore malato", ha detto Valeria a Filippo Bisciglia. Nel corso delle scorse puntate, infatti, la ragazza lamentava il fatto di non avere più fiducia in Ciavy, che spesso la tradiva con altre ragazze e lei, puntualmente, perdonava sentendosi in colpa per un tradimento fatto in passato. "Mi aveva annullata, non avevo più amiche, non potevo mai uscire", ha detto ancora. E alla fatidica domanda di Filippo (Valeria, vuoi uscire da sola o con Ciavy) lei ha deciso di uscire da sola.



















Arrivata a Temptation Island innamoratissima del fidanzato, Ciavy, sin dalle prime ore ha mostrato molto più interesse per le single che per il suo amore, ma poco dopo si è avvicinata pericolosamente al single Alessandro e alla fine è scatta il bacio. "Valè fai schifo? Ma la dignità di donna dove ce l'hai? Hai fatto una grande figura di m**da che non si può spiegare. Vieni qui tutta innamorata e poi dopo un giorno e mezzo ti abbracci", ha incalzato il fidanzato durante il falò di confronto.















“Ti credo che non sono innamorato di te. Tu adesso stai zitto e parlo io – ha detto Valeria – mi hai chiusa in casa due anni. Dopo due ore che stavamo qui hai detto ad una sconosciuta che con me stai bene ma non sei innamorato. Io in due anni mi sono fatta trattare da te da zerbino, sono entrata qui stra innamorata. In realtà tu dici di avermi perdonata ma non l’hai mai fatto. Sono due anni che mi tratti come una maggiordoma, mi hai fatta sentire piccola così, e invece qui un uomo in sette giorni mi ha corteggiata, mi ha fatto sentire amata”.

Quindi l'addio davanti alle telecamere. A 24 ore dalla messa in onda del programma Valeria ha rotto il silenzio lasciando un'intervista al magazine ufficiale di Uomini e Donne. La ragazza non si è pentita della decisione presa al falò finale e, anzi, ha ribadito che quello con Ciavy era diventato un rapporto di "ossessione e possesso".









“Pur di non perdermi Ciavy continuava a stare con me, ma non era in grado di starmi accanto”, ha spiegato. E su Alessandro ha preferito non rivelare cosa è successo dopo. Grazie a lui, però, ha capito di non voler stare più accanto al fidanzato: “Corteggiandomi, ascoltandomi, mi ha fatto ritrovare tutto quello che avevo perso ma a cui ho capito di non voler più rinunciare. Mi sono fatta delle domande e mi sono data tutte le risposte”.

