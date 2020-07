“È fuori dalla Rai”. Pierluigi Diaco, il colpo di scena che non si aspettava: “Ecco come l’ho scoperto”

Pierluigi Diaco, i cambiamenti colpiscono anche lui. Per il noto conduttore e il suo Io e Te, che finora ha tenuto compagnia al pubblico italiano in onda su Raiuno, esiste una data certa, ma tutto il resto, invece, è ancora da stabilire. Il 4 settembre viene segnato sul calendario televisivo come l’ultima puntata di messa in onda del programma, ma le sorti del conduttore sono ben diverse. Nessuna comunicazione da parte dei vertici rai.

Una giornata memorabile quella di ieri. I vertici Rai hanno deciso di stravolgere i palinsesti televisivi, momento che ha lasciato qualcuno 'a casa'. Almeno per il momento, messe in pausa le tre conduttrici Ventura, Cuccarini e Isoardi. E Pierluigi Diaco? Tra non molto saluterà gli studi di Io e Te, ma senza conoscere bene la prossima 'destinazione'.



















U tweet dove il conduttore ha manifestato tutti i dubbi in merito: "Così come Salvo Sottile anche io non ho ricevuto nessuna comunicazione da parte di Rai 1 sul mio futuro. Sono stato io ad informare Stefano Coletta che, in mancanza di comunicazioni sul mio futuro, mi stavo muovendo per proporre una nuova idea ad un'altra rete Rai per il 2021".















Che il 4 settembre rappresenti l'unico punto su cui fare riferimento, lo aveva già espresso: "Fino al 4 settembre, giorno in cui concluderò la programmazione di Io e Te su Rai1, non scriverò più nulla nemmeno per rispondere alle gratuite infamie che nei prossimi giorni sicuramente saranno nuovamente ospitate dentro questo ridicolo palcoscenico social. La vita è altrove!". Poi tutto si fa nero e sul profilo non appare più nulla.









Non sarà certamente questo a fermare il conduttore che, passo dopo passo, ha saputo conquistare il suo pubblico. E abbiamo avuto modo di apprezzare la determinazione del conduttore in più occasioni. Diaco afferma: “Nonostante tutto, nonostante chi mi rema contro, io andrò avanti fino al 4 settembre, il suo commento in onda”.

