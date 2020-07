"Grazie...". Benedetta Parodi e Fabio Caressa, fuga d'amore: hanno tanto da festeggiare

Per i loro 21 anni di matrimonio Benedetta Parodi e Fabio Caressa si sono concessi qualche giorno tutto per loro per festeggiare insieme l’importante traguardo del loro anniversario. La scelta della bella coppia di innamorati è ricaduta sul Lago di Como, un’intima fuga romantica tutta per loro, senza la compagnia dei figli. Le loro giornate sono trascorse concedendosi un po’ di tintarella, bagni refrigeranti e anche una cena sognante con vista spettacolare.

Benedetta Parodi ha documentato qualcosina della breve fuga romantica con il proprio maritino Fabio Caressa, fornendoci uno spaccato della loro vacanza. Alcuni scatti sono stati postati dalla stessa presentatrice su Instagram, social su cui vanta un seguito di ben 860Mila follower, destando l’invidia di molti seguaci, che ammirano la loro perfetta unione. Un utente infatti si lascia andare a una pubblica dichiarazione di ammirazione per i due. Scopriamo cosa gli ha scritto. (Continua dopo le foto)

































Il commento di un fan di Benedetta Parodi lascia un po’ senza parole, gli auguri per l’anniversario della coppia sono davvero sentiti: “Se avrò un matrimonio come il vostro, un giorno, sarò felice. Ora non voglio fa il romantico che non conosce di persona ma si mette a fare intuizioni sui social ma secondo me siete l’uno per l’altra. Separati eravate un po’ sperduti. Ditemi se sbaglio, forza! Auguri, brava gente”. Benedetta Parodi, dal canto suo, ci tiene a corredare gli scatti con una didascalia romantica, a sua volta, dedicata ai suoi fan e a suo marito Fabio Caressa: “About last night … Grazie con tutto il cuore da parte mia e di Fabio per i tantissimi auguri che abbiamo ricevuto.” (Continua dopo le foto)









Benedetta parodi, sorella di Cristina Parodi, ha 47 anni, mentre il marito Fabio Caressa ne ha 53, anche lui volto del piccolo schermo. I due sono convolati a nozze l’11 luglio del 1999. Da quel momento la loro love story è andata a consolidarsi sempre più, facendo ben poche grinze. Benedetta e Fabio si amano talmente tanto che l’anno scorso, in occasione del loro 20esimo anno di matrimonio, hanno scelto di beneficiare di una seconda cerimonia di nozze per rinnovare le promesse. La cerimonia è stata celebrata con i loro figli presenti. Infatti, Benedetta Parodi e Fabio Caressa hanno dato alla luce tre figli: Matilde, che quest’anno compirà 18 anni, Eleonora, 15 anni già compiuti, e Diego, il minore dei tre, nato nel 2009.

