Stefania Orlando e Andrea Roncato, più che una notizia è una bomba. E lei avverte: “Sua moglie…”

Stefania Orlando e Andrea Roncato, sembrerebbe davvero probabile la partecipazione di entrambi al prossimo Grande Fratello Vip. Vent’anni fa giungeva a termine il loro matrimonio, nonostante ciò Stefania e Andrea risultano ancora un argomento “caldo” per chi si occupa di gossip. Ancor di più adesso che le voci di una loro possibile partecipazione al GF Vip sembrano farsi più intense. Stefania Orlando è stata intervistata e, sulle pagine di Chi si è lasciata sfuggire qualche frasetta scomoda, per così dire sul suo ex marito e sui loro rapporti.

“Ci siamo incontrati per caso, in Rai, l’inverno scorso, ma dopo tante lacrime versate non siamo riusciti e trovare un punto d’incontro. Non parlerei di colpe, ma di scelte. Lui, stando a quanto mi ha detto in quell’occasione, sostiene che sua moglie sia molto gelosa e poco aperta alle famiglie allargate. Un vero peccato perché gli affetti vanno sempre preservati”. Sembrerebbe dunque che il motivo per cui Stefania Orlando e Andrea Roncato non siano riusciti a trovare una tara per il loro rapporto post rottura, sia riconducibile all’attuale moglie di lui. (Continua dopo la foto)

































Il discorso di Stefania Orlando prosegue sbottonandosi, pare infatti che inizialmente i due fossero riusciti a trovare un equilibrio da amici: “Non posso attribuire ad Andrea la colpa di tutto. Sono stata io a mettere un punto dopo una serie di problemi che, per rispetto del mio ex marito, non rivelerò. A ogni modo, negli anni, dopo la separazione, eravamo comunque riusciti a mantenere un rapporto splendido”. Poi Stefania Orlando si è legata sentimentalmente a Simone Gianlorenzi, con cui la scorsa estate ha pronunciato il fatidico “sì, lo voglio”. Il chitarrista le è stato di fondamentale supporto in uno dei momenti più difficili della sua vita, postumo alla morte della sua migliore amica. In cantiere c’era anche l’ipotesi di un figlio, ma le cose non sono andate proprio così. (Continua dopo la foto)









“Non avevo mai avvertito prima delle nozze l’istinto materno, poi da quel momento qualcosa è cambiato e abbiamo provato ad avere un bambino. Nei mesi a seguire ci hanno suggerito di affidarci alla scienza, ma abbiamo preferito non accanirci e accettare, seppur con dispiacere, la decisione di madre natura”. Stefania Orlando si è anche espressa sulla questione Giancarlo Magalli – Adriana Volpe: “Trovo ingiustificato e stucchevole l’accanimento nei confronti di Adriana Volpe. Fare dell’umorismo sui bassi ascolti di un programma non lo trovo carino. Dietro una trasmissione ci sono tante persone che lavorano e questo, Magalli, dovrebbe saperlo molto bene, ma se l’ironia è una facoltà a numero chiuso, lo è anche l’eleganza”. Chissà se la vedremo in compagnia di Andrea Roncato nella prossima edizione del GF Vip.

