Smascherata dalla produzione. Temptation Island, cosa sta succedendo tra Anna e Andrea

Non era mai successo prima che la produzione di Temptation Island decidesse di smascherare il gioco di una delle fidanzate e avvertisse così il compagno della strategia messa in atto. È la prima volta nella storia del programma da sempre condotto da Filippo Bisciglia che ha quindi avvisato Andrea del gioco della sua Anna.

Tra i due ci sono 10 anni di differenza: Andrea Battistelli ne ha 27, Anna Boschetto 37 e due figli. Sono fidanzati da 2 anni e partecipano a Temptation Island per volere di lei, che sogna un matrimonio e un figlio, mentre Andrea vuole amarla "con più calma". Lui non ha premura di sposarsi e diventare già papà, intende aspettare di realizzarsi nel lavoro prima di farlo con la famiglia e questo ad Anna proprio non va giù.



















Anna vuole un impegno più duraturo anche perché, come lei stessa ha ammesso, "lui sta benissimo economicamente", una frase che per la cronaca le ha valso immediatamente il biasimo del pubblico a casa. Così, sin dalla prima puntata, la 37enne ha deciso di attuare una strategia ben precisa: far ingelosire Andrea al punto tale da convincerlo a sposarla e avere un figlio insieme.















Ha coinvolto nel suo gioco uno dei single del villaggio, Carlo e non le interesse essere corteggiata, né prova interesse nei confronti del tentatore. Intende solo utilizzarlo come strumento per indurre Andrea a darle quello che vuole. Lo ha ammesso candidamente anche davanti alle altre compagne di avventura. Ma la produzione ha deciso di smascherarla e ha avvertito Andrea, mostrandogli i video in cui lei programma il modo per provocarlo.











E quindi sta iniziando a vedere la fidanzata con occhi diversi: “Io in futuro un figlio con Anna lo farò, ma non ora. La colpa mia è che non ho mai detto se non ti sta bene ciao! L’ho giustificata perché non volevo perderla. Ma così non va bene, l’ho viziata troppo, io devo pensare prima a me se Anna lo vuole capire ok, altrimenti ci sarà un’altra”, ha detto al falò. E Anna, sorpresa e furiosa per quelle parole: “Viziata io? Te la faccio vedere io la viziata. Ora che usciamo smetto di lavorare e mi deve pure mantenere”.

