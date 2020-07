Antonella Elia e Pietro Delle Piane stanno continuando il loro viaggio nei sentimenti a Temptation Island 2020. Filippo Bisciglia ha aperto il loro capitolo mostrando un video di Antonella in cui si racconta con Annamaria e ammette di non essersi mai legata a un uomo forse perché teme l’abbandono. Per questo ha risposto di “no” alla domanda della compagna d’avventura che le ha chiesto se pensa a un futuro con Pietro. La Elia ha raccontato nuovamente delle morti che hanno segnato la sua vita, quelle dei genitori e poi dei nonni con cui è cresciuta.

Pietro nel frattempo si è lamentato del menefreghismo nei suoi confronti nelle parole di Antonella, che ha detto di stare bene anche da sola. Lui si aspettava di sentire cose belle e che le mancava, non parole sull’ex Fabiano e sullo stare bene anche da sola. “È una quaquaraqua, è una simpatica burlona. Sei una simpatica giullaretta di corte”, ha detto Pietro di Antonella. Per la Elia è stato tempo poi di vedere il primo video al falò, che si aspettava dopo le parole sull’ex fidanzato. A cena con una tentatrice, Pietro ha raccontato di esserci rimasto male quando Antonella gli ha controllato il telefono prima di Temptation e che lei senza di lui sarebbe persa. (Continua a leggere dopo la foto)



















Perché, ha detto, è lui che cucina e che gestisce tutto, inoltre ha detto che Antonella ha un lato infantile, ma forse è quello che a lui piace. Pietro si è sfogato abbastanza insomma, dicendo che forse Antonella è un po’ arida e che lui vorrebbe una donna che sia donna accanto, che prenda delle decisioni e non lo faccia fare solo a lei. Insomma, Pietro pare si sia tolto diversi sassolini dalla scarpa e Antonella si è offesa per le sue parole, nonché per la situazione in cui le ha dette. Si è risentita soprattutto per il termine “arida”, che l’ha ferita particolarmente. (Continua a leggere dopo la foto)















“Ce l’ha con me, forse?”, ha detto a termine del falò. La Elia è sembrata convinta del fatto che Pietro si sia in un certo senso vendicato dei discorsi di lei sull’ex fidanzato Fabiano. Non si aspettava di sentire queste cose. “Sta cercando un modo per ferirmi. Bravo, si è vendicato. Peccato che lo lascio”, ha detto. Poi è stato il turno di Pietro al falò, che ha visto la fidanzata a suo agio con dei giochi con i tentatori. Antonella ha anche dato un bacio a stampo a un single, ma Pietro non ci è rimasto male. Anzi, ha detto di aver scelto la donna giusta e che le ha concesso anche il bacio a stampo. (Continua a leggere dopo la foto)











Ma non era ancora tutto, perché c’è stato un secondo video. Nelle nuove immagini è rispuntato il nome di Fabiano! La Elia ha anche sbagliato nome: voleva dire Pietro e ha detto invece Fabiano. Anche stavolta Pietro non ha reagito male, ma ha parlato di cose non risolte tra loro e tra queste c’è anche Fabiano. “C’è qualcosa che non quadra”, ha detto Pietro raccontando che l’ex di Antonella ha ancora le chiavi della casa in cui adesso vivono insieme. Pare che lui abbia l’impressione che la Elia si preoccupi più delle reazioni del suo ex fidanzato piuttosto che di quelle del suo attuale compagno.

Ti potrebbe anche interessare: “Fai schifo!”. Temptation island, Valeria bacia Alessandro e Ciavy va fuori di testa