Torna in studio Michelle Hunziker e scoppia subito la polemica. La conduttrice è tornata in video su Canale 5 con All Togheter show con una puntata speciale dedicata alla gara tra i campioni. Ma è un dettaglio a catturare l’attenzione dei telespettatori. Ma c’è il pubblico in studio e i personaggi del Muro si toccanoW, scrivono i follwer su Twitter. Nonostante, infatti, la puntata andata in onda sia inedita, le misure anti-covid non sarebbero state messe in atto.

Ma un motivo c'è. Su Twitter, alcuni utenti spiegano: "La puntata è inedita, ma è stata registrata a gennaio prima della panedemia". Alla fine, a vincere la super sfida è Daria Biancardi. Chi segue Michelle Hunziker sui social lo sa, la bellissima svizzera si sta godendo un po' di meritato relax in Emilia Romagna, che in una recente intervista ha definito "le mie Maldive".



















La conduttrice televisiva sembra assolutamente a suo agio da queste parti, ma a differenza di molti non ha scelto il mare, bensì una gita tra le meravigliose cascate di Alferello. Le quali però non sono l'unica cosa che tolgono il fiato: la Hunziker ha infatti pubblicato sui social un paio di scatti che sono stati subito apprezzati.















Michelle in bikini bianco mette in mostra il fisico scolpito e le curve esagerate, che mandano in tilt i fan: a 43 anni l'ex showgirl è davvero in una forma invidiabile. La bionda presentatrice, è immortalata da lontano mentre nella piscina naturale ammira il getto d'acqua che scende dalla roccia. Le sessioni di "Iron ciapet", il suo programma di allenamenti, evidentemente sono davvero efficaci, anche Elisabetta Gregoraci ne ha approfittato.











In un’altra foto la Hunziker è abbarbicata sulle rocce, proprio sotto la cascata, e il due pezzi le sta un incanto sottolineando la tonicità del suo fisico d’acciaio. I follower sono in visibilio per questi scatti magici e non possono esimersi dall’omaggiare su Instagram la presentatrice svizzera con commenti che sono un inno alla sua bellezza. “Meravigliosa” e “Stupenda” sono gli aggettivi più usati dai tanti fan che oltre a essere affascinati da Michelle, trovano fantastiche le cascate.

