“Fatto fuori”. Salvo Sottile, botta durissima per il conduttore. Lui non gradisce e risponde furioso

Vi abbiamo riferito in precedenti articoli dell’ufficializzazione dei palinsesti televisivi della Rai, con Amadeus e Fiorello che saranno protagonisti del prossimo Festival di Sanremo dal 2 al 6 marzo 2021 e della riconferma anche di Fabio Fazio a ‘Che tempo che fa’, con il ritorno su Rai 3. Ma c’è un conduttore che è totalmente insoddisfatto, essendo stato del tutto escluso dalla tv pubblica italiana. Stiamo parlando di Salvo Sottile, che va fuori dopo 4 stagioni di fila di ‘Mi manda Raitre’.

Un vero e proprio smacco subito dal presentatore, che non si aspettava una decisione del genere. Il suo stato d'animo è tutt'altro che positivo e lo si può evincere dalle sue dichiarazioni rilasciate all'agenzia giornalistica Adnkronos. Da parte sua un rammarico assoluto: "Credo di aver fatto un programma che nella mattina di Rai 3 è il secondo più visto, dopodiché se la condanna è essere un giornalista esterno e per questo devi essere messo da parte, allora tutti i giornalisti esterni in Rai devono preoccuparsi".



















E ha detto ancora: "Perché se si segue la logica di Di Mare presto verranno mandati via, no?". Sottile ha anche aggiunto di non aver gradito assolutamente il modo nel quale è stata maturata la decisione, infatti avrebbe preferito saperlo direttamente: "Franco Di Mare non mi ha confermato e va benissimo. L'unica cosa che mi dispiace è che non mi ha mai parlato apertamente. Non mi ha mai risposto ad un messaggio o ad una telefonata, questa è la cosa che più mi dispiace".















Il giornalista ha fornito ulteriori precisazioni: "Lo consideravo un amico, ci sta il fatto che tu puoi congedarti da qualcuno e lasciarlo a casa perché non rientra nella tua linea editoriale, ma credo ci sia una sorta di educazione che ti porta ad essere chiaro con le persone". A quanto pare, questa scelta del direttore di Rai 3 sarebbe stata presa perché preferirebbe affidare le conduzioni dei programmi televisivi del suo canale a gente interna alla Rai. Di qui l'esclusione di Salvo.









Sottile ha concluso dicendo: “Mi fa sorridere, io ho fatto Mi manda Raitre per 5 anni. A sentire Franco Di Mare sembra che chi non era interno non lo potesse fare”. Il conduttore televisivo estromesso dalla Rai ha inoltre precisato che, nel suo concetto, non possono assolutamente esistere giornalisti di Serie A e di Serie B in base a questi aspetti.

