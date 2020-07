Quella foto di pochi giorni fa aveva fatto in qualche modo scalpore. Mai troppo amiche, per usare un eufemismo, e con diverse convocazioni in tribunale per insulti volati in rete. Ecco che qualcosa tra Belen Rodriguez e Nina Moric, fidanzata la prima, moglie per anni di Fabrizio Corona l’altra, è successo. Lo ha detto la modella croata in una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Nuovo.

E in questa occasione il giornalista non ha potuto esimersi dal chiederle delucidazioni sul famoso incontro avvenuto giorni fa con Belen Rodriguez a Capri: "Parliamo dell'abbraccio con Belen…" E a tal proposito l'ex moglie di Fabrizio Corona ha dichiarato senza indugio alcuno: "Sono passati anni dalle nostre liti…Mi ha fatto piacere rivederla…E' una ragazza in gamba e le auguro ogni bene…Che Dio la benedica, ognuno ha il proprio calvario…".



















Ovviamente il giornalista ha subito domandato a Nina Moric a cosa si riferisca con quel 'ognuno ha il suo calvario'. E la donna ha subito fugato ogni dubbio in tal senso: "Ci vuole il massimo rispetto per le persone che hanno sofferto…La rispetto…" Successivamente il giornalista del magazine Nuovo ha domandato a Nina Moric come è avvenuta la riconciliazione con Belen Rodriguez. A quel punto l'ex moglie di Fabrizio Corona ha confessato senza tanti giri di parole che la showgirl è andata al suo tavolo e si sono abbracciate come due vecchie amiche.















"E' stato un bellissimo gesto da parte sua…Ci siamo abbracciate, abbiamo chiarito tutto e poi abbiamo cantato…E' stata una bellissima serata…" Insomma ormai non ci sono più dubbi: Nina Moric e Belen Rodriguez hanno fatto pace dopo anni di 'guerra'. E chissà se le due diventeranno delle buone amiche.











Sul finire di questa intervista, il giornalista di Nuovo ha voluto scherzare un po’ con Nina Moric, domandando: “Ti ha chiesto qualche consiglio d’amore?” E l’ex moglie di Fabrizio Corona ha replicato:“Lei è molto delusa dalle ultime vicissitudini e credo che in questo momento abbia solo il bisogno dell’affetto degli amici e dei famigliari…” Parlando sempre di Belen Rodriguez, sulla quale Stefano pare abbia dei dubbi, Nina Moric ha aggiunto: “E’ una bellissima donna, una grande lavoratrice e sarà molto corteggiata…”

